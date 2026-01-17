Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Եթերում չհասկացող Պետրոսն է

Եթերում չհասկացող Պետրոսն է

Եթերում չհասկացող Պետրոսն է
16.01.2026 | 13:20

Պետրոս, ախր ձեռքս չի գնում քեզ դմբո անվանեմ:

Այ բալամ, Էն որ գրում ես, թե իբր ես «Սոլովյովի սպառնալիքը պաշտպանել եմ», մի հատ նորից կարդա էլի, հասկացի թե ինչ եմ գրել ու ինչ եմ բացատրել, որ հայերենիդ ուսուցիչը վատ բաներ չասի քո հասցեին:

Ըհը՜, կարդա նորից «Առայժմ Ազգային ժողովի ճաղավանդակի հետևում շաղակրատող Վլադիմիրը իր համակիրներին ու հանցակիցներին երբեք էլ չի բացատրի, թե ինչու՞ Սոլովյովն օրը ցերեկով այդպիսի հայտարարություն արեց և ո՞րն էր դրա խորքային նպատակը: Շրիշակի մակարդակի իջած թավշուկների իշխանության հեղինակությունը լուրջ արդարացումների, թեմաների ու դրանց քննարկման համատեքստի շեշտակի փոփոխության կարիք ուներ` եկեղեցու դեմ անփառունակ արշավներից հետո: Դե հետո չմոռանանք, որ 12 մլն է հատկացվել հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարելու համար, բա ոնց փոխանցումներով չխաղանք, պասերով, պասերով: Հիմա փոխանցումը ստացել ես ու անցել ես գործի, իսկ մենք էլ միամիտ ենք ու չենք հասկանում, որ ընդամենը լծվել ես շատ էժան ու պարզունակ տեղեկատվական-քարոզչական օպերացիա սպասարկելու գործին»։

Հիմա հասկացա՞ր ինչ նկատի ունեի:

Սոլովյովը` այդ դու ես, Պետրոս, որպես թավշուկներին օգնության եկած պարզունակ քարոզիչ…

Մի´ արա Պետրոս, մի´ խաբիր խաբվելու ունակներին։

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Դիտվել է՝ 310

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.