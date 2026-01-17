Եթերում չհասկացող Պետրոսն է

Պետրոս, ախր ձեռքս չի գնում քեզ դմբո անվանեմ:
Այ բալամ, Էն որ գրում ես, թե իբր ես «Սոլովյովի սպառնալիքը պաշտպանել եմ», մի հատ նորից կարդա էլի, հասկացի թե ինչ եմ գրել ու ինչ եմ բացատրել, որ հայերենիդ ուսուցիչը վատ բաներ չասի քո հասցեին:
Ըհը՜, կարդա նորից «Առայժմ Ազգային ժողովի ճաղավանդակի հետևում շաղակրատող Վլադիմիրը իր համակիրներին ու հանցակիցներին երբեք էլ չի բացատրի, թե ինչու՞ Սոլովյովն օրը ցերեկով այդպիսի հայտարարություն արեց և ո՞րն էր դրա խորքային նպատակը: Շրիշակի մակարդակի իջած թավշուկների իշխանության հեղինակությունը լուրջ արդարացումների, թեմաների ու դրանց քննարկման համատեքստի շեշտակի փոփոխության կարիք ուներ` եկեղեցու դեմ անփառունակ արշավներից հետո: Դե հետո չմոռանանք, որ 12 մլն է հատկացվել հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարելու համար, բա ոնց փոխանցումներով չխաղանք, պասերով, պասերով: Հիմա փոխանցումը ստացել ես ու անցել ես գործի, իսկ մենք էլ միամիտ ենք ու չենք հասկանում, որ ընդամենը լծվել ես շատ էժան ու պարզունակ տեղեկատվական-քարոզչական օպերացիա սպասարկելու գործին»։
Հիմա հասկացա՞ր ինչ նկատի ունեի:
Սոլովյովը` այդ դու ես, Պետրոս, որպես թավշուկներին օգնության եկած պարզունակ քարոզիչ…
Մի´ արա Պետրոս, մի´ խաբիր խաբվելու ունակներին։
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ