ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

16.01.2026 | 13:47

…Այս ի՞նչ պատիժ է, արարիչ Աստված, ի՞նչ շղթա է այս կարոտը հողի,

Որ հավերժական ստրուկ է դարձնում նույնիսկ այդ հողի վրա թքողին:

Կուզես՝ երկնային դրախտում ապրիր, փերիների հետ, պարտեզներում պերճ,

Մեկ է՝ աչքերդ փակվել են ուզում քեզ սնած հողի չոր քարերի մեջ:

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին՝

Հողդ սառույց է լցնում քո գլխին, իսկ դու վառվում ես... սառույցի բոցից:

Դու գլխապատառ լքում ես նրան՝ անշնորհակալ ու գող հյուրի պես,

Նա ներողամիտ իր դուռն է բացում և մի հպումով ամոքում է քեզ:

ՖԵԼԻՔՍ

Հրածին ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆԻ ՖԲ էջից


