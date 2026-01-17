Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Երեք խաչ, բայց մեկ Փրկիչ

Երեք խաչ, բայց մեկ Փրկիչ

Երեք խաչ, բայց մեկ Փրկիչ
16.01.2026 | 14:09

Գողգոթայի վրա կանգնած էին երեք այլազան խաչեր․ արտաքուստ՝ նույնը, սակայն էությամբ՝ անհամեմատ տարբեր։

Երեք խաչերը խորհրդանշում են ողջ մարդկությունը՝ արդարն ու մեղավորը, ապաշխարողն ու մերժողը, հավատացողն ու կասկածողը։

Առաջին խաչը

Մեղքի մեջ կոշտացած սիրտն է։ Նա տեսնում է Քրիստոսին, բայց չի ճանաչում Նրան, չի խնդրում փրկություն, այլ պահանջում է արդարացում առանց ապաշխարության։

Երկրորդ խաչը

Ապաշխարող հոգու խաչն է։ Այստեղ մարդն ընդունում է իր մեղքը, լռում է սեփական արդարացման մասին և առաջին անգամ համարձակվում է վստահել Աստծուն։ Նրա աղոթքը կարճ է, բայց ճշմարիտ․ «Հիշի՛ր ինձ»։ Եվ դրախտը բացվում է ավազակի առաջ։

Երրորդ խաչը

Սիրո խաչն է։ Մյուս երկուսը պատժվում էին իրենց գործերի համար, իսկ Նա՝ ուրիշների մեղքերի համար։ Այդ մեկ Խաչը դարձավ երկնքի ու երկրի հանդիպման վայրը, որտեղ Աստծո արդարությունն ու ողորմությունը համբուրվեցին։

Աստծո շնորհը գերազանցում է մարդկային մեղքի ամենախոր անդունդը։

Եվ այսօր էլ աշխարհը լի է խաչերով՝ ցավերով, փորձություններով ու տառապանքներով։ Բայց դրանց մեջ միայն մեկ Խաչ կա, որ կյանք է տալիս։ Ով իր խաչը դնում է Քրիստոսի խաչի տակ, նա այլևս միայնակ չէ իր ցավի մեջ, որովհետև այնտեղ է Մեկ Փրկիչը և այնտեղից է հոսում Անսահման շնորհը։

«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 306

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.