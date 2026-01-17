Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Ըստ իրենց օրակարգի՝ հայերը միայն հաջորդական պարտություններ պիտի կրեն

16.01.2026 | 15:16

ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը ժամանակին չի տրամադրել հայ գեղասահորդների մուտքի վիզան, ինչի արդյունքում նրանք չեն մասնակցի 2025-2026 Եվրոպայի առաջնությանը (մանրամասները՝ կից նկարում):

Բացատրություն ունի՞ տվյալ միջադեպը. առաջին հայացքից՝ ո՛չ, ինչո՞ւ պիտի ՄԹ-ն խոչընդոտի հայ մարզիկների

մասնակցությանը Եվրոպայի առաջնության հարթակում:

Մի քանի վարկածներ՝ անգլիացիներին լավ ճանաչելով.

1. թույլ չտալ հայերին հաղթանակ գրանցել միջազգային արենայում և ոգևորվել այդ հաղթանակով, քանի որ, ըստ իրենց գլոբալ օրակարգի, այսօր և դեռ տևական ժամանակ հայ ժողովուրդը պիտի միայն հաջորդական պարտություններ կրի (մեր գեղասահորդները բավական լավ արդյունքներով մարզիկներ են, ի դեպ):

2. թnւրք-шդրբեջшնցի իրենց բարեկամներին ներքին կարգով լավություն են արել և հենց նրանց խնդրանքով էլ մերժել են:

3. Գուցե նրա համար, որ մեր արժանապատիվ հայորդի դահուկորդը իր մարզահագուստի վրա փակել էր «шդրբեջшն» բառը՞…

Էլիզա Առաքելյան

