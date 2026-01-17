Ըստ իրենց օրակարգի՝ հայերը միայն հաջորդական պարտություններ պիտի կրեն

ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը ժամանակին չի տրամադրել հայ գեղասահորդների մուտքի վիզան, ինչի արդյունքում նրանք չեն մասնակցի 2025-2026 Եվրոպայի առաջնությանը (մանրամասները՝ կից նկարում):
Բացատրություն ունի՞ տվյալ միջադեպը. առաջին հայացքից՝ ո՛չ, ինչո՞ւ պիտի ՄԹ-ն խոչընդոտի հայ մարզիկների
մասնակցությանը Եվրոպայի առաջնության հարթակում:
Մի քանի վարկածներ՝ անգլիացիներին լավ ճանաչելով.
1. թույլ չտալ հայերին հաղթանակ գրանցել միջազգային արենայում և ոգևորվել այդ հաղթանակով, քանի որ, ըստ իրենց գլոբալ օրակարգի, այսօր և դեռ տևական ժամանակ հայ ժողովուրդը պիտի միայն հաջորդական պարտություններ կրի (մեր գեղասահորդները բավական լավ արդյունքներով մարզիկներ են, ի դեպ):
2. թnւրք-шդրբեջшնցի իրենց բարեկամներին ներքին կարգով լավություն են արել և հենց նրանց խնդրանքով էլ մերժել են:
3. Գուցե նրա համար, որ մեր արժանապատիվ հայորդի դահուկորդը իր մարզահագուստի վրա փակել էր «шդրբեջшն» բառը՞…
Էլիզա Առաքելյան