ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Սա է ձեր ինքնիշխանությունը

16.01.2026 | 18:09

Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը բացահայտորեն հաստատում է այն, ինչ վաղուց պարզ էր․ Հայաստանում իշխանությունը գործում է թուրք-ադրբեջանական ենթակայության տակ և նրանց քաղաքական հովանավորությամբ։ Երբ Անկարան հրապարակային աջակցություն է հայտնում գործող ղեկավարին և խոսում ՀՀ ընտրությունների «ցանկալի ելքի» մասին, դա ուղիղ միջամտություն է մեր ներքին քաղաքական կյանքին։

Քաղաքագիտության մեջ իշխանության լեգիտիմությունը ձևավորվում է ներհասարակական քաղաքական գործընթացների միջոցով։ Երբ իշխանության վերարտադրությանը հրապարակայնորեն աջակցում է թշնամի պետությունը, այդ լեգիտիմությունը դառնում է կախյալ և պայմանական։ Արդ, այն դադարում է գործել որպես ինքնիշխան քաղաքական սուբյեկտ և մեր դեպքում վերածվում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը սպասարկող հակահայկական իշխանության, ինչի մասին մենք խոսում էինք այսքան տարի։

Սա ինքնիշխանության մասին չէ, այլ դրա կորստի բաց և անհերքելի արձանագրում, սիրելի «ինքնիշխաններ» և «իրական Հայաստանի» սիրահարներ. ահա, սա է ձեր ինքնիշխանությունը, որը հրապարակայնորեն հավանություն ստացավ թշնամուց։ Վայելե՛ք։

Փայլակ Չոբանյան

