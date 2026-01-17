145 օր՝ 80 տոկոս ընտրազանգվածի հետ աշխատելու համար

Ինձ այլևս որևէ կերպ և որևէ մեկնաբանությամբ, հայտարարությամբ կամ բրիֆինգով չեն հետաքրքրում ո՛չ Ֆիդանի հայտարությունները Հայաստանի մասին, և ո՛չ էլ Փաշինյանի բրիֆինգում հնչած մտքերը: Դրանք նորություն չեն ո՛չ ինձ, և ո՛չ էլ այս ժողովրդի 80%-ի համար: Առաջիկա 145 օրերին ինձ հետաքրքրելու է բացառապես այս ժողովրդի 80%-ին առաջարկվելիքը, որը կլինի հակոտնյա և հակադիր վերը նշվածների բրիֆինգներում հնչած քաղաքականություններին:
145 օր՝ 80% ընտրազանգվածի հետ աշխատելու համար: Չափեք ձեզ հետ աշխատանքի և առաջարկվելիքի արագություններն ու որակը:
Վլադիմիր Մարտիրոսյան