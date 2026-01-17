Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Նորություններ » Երբ հանրության մեջ արժեքները խախտվում են, իսկ դրանք սպասարկող ընտրանին շեղվում է արդարության հիմնարար սկզբունքից

Երբ հանրության մեջ արժեքները խախտվում են, իսկ դրանք սպասարկող ընտրանին շեղվում է արդարության հիմնարար սկզբունքից

Երբ հանրության մեջ արժեքները խախտվում են, իսկ դրանք սպասարկող ընտրանին շեղվում է արդարության հիմնարար սկզբունքից
16.01.2026 | 19:00

Կառավարելի ու անկառավարելի համակարգեր

Այս թեման կարևոր է, քանզի այն պարունակում է հանրության զարգացման բանալին։ Այս երևույթն ունի անհատական և հանրային բնույթ։ Ինչպես անհատը, այնպես էլ հանրությունը կարող են կառավարվել դրսից կամ առաջնորդվել իրենց ոչ հարիր գաղափարներով։ Դա տեղի է ունենում, երբ մարդը կամ հանրությունը, չունենալով բավարար գիտակցված ընկալումներ, առաջնորդվում է կեղծ կարծիքներով ու կարծրատիպերով` այդպիսով կառավարելի դառնալով այլոց կողմից։ Ժողովրդավարության հիմնական ձեռքբերումը գիտակցված անհատների մեծամասնության ձևավորումն է և նրանց կողմից մշտապես կառավարելի իշխանության ընտրությունը։ Սակայն, եթե խախտվում է այս կերպը, հանրությունը սկսում է հետաճ ապրել, ինչի հետևանքով էլ դառնում է անհեռանկար խմբային շահերի սպասարկու։ Իշխանություններն էլ դառնում են այլոց կամակատար կամ վերածվում են բռնապետների։ Դա տեղի է ունենում, երբ հանրության մեջ արժեքները խախտվում են, իսկ դրանք սպասարկող ընտրանին շեղվում է արդարության հիմնարար սկզբունքից` դառնալով հարստության գերի կամ իշխանավորների սպասարկու։ Այսպիսով, խեղվում են ժողովրդական արժեքները, խախտվում է ժողովրդի հավաքական ինքնության զարգացման ընթացքը, այդ խմբերն էլ դադարում են ազգային և պետական խնդիրներ լուծելուց։ Ահա հենց այսպիսի իրողության մեջ ենք հայտնվում, երբ արհամարհվում են իմաստասիրական բանաձևումները։

Ո՞րն է իրական ելքը։

Վանո Դադոյան

Դիտվել է՝ 315

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.