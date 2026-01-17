Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՌԴ ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախխարովան, անդրադառնալով Վլադիմիր Սոլովյովի աղմկահարույց հայտարարությանը, ասել է, թե բազմոցային վերլուծաբանների կողմից այն սադրիչ կերպով ներկայացվել է որպես Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշում: «Նախ, դա լրագրողի կարծիք է, և «Սոլովյով Լայֆ» մասնավոր հեռուստաալիքով այն իրականում ձևակերպվել է որպես հարց։ Մեր երկիրը և Հարավային Կովկասի ու Կենտրոնական Ասիայի ժողովուրդները պատմականորեն կապված են բարիդրացիական հարաբերություններով»,- նշել է նա։               
 
Աստված կամենում է տալ
16.01.2026 | 21:59
Հունվարի 17
Լռություն:
Լուռ կաց Իմ առջև:
Հետամուտ եղիր իմանալ, ապա և կատարել Իմ Կամքը` ամեն բանի մեջ: Բնակվիր Իմ սիրո երկնքում, որը բոլոր մարդկանց համար սիրո ու ըմբռնումի մի պայծառ օթևան է:
Այսպես վարվել` բնակվել Իմ Սիրո մեջ, քո գործն է: Իսկ Իմ գործը` շրջապատել քեզ պաշտպանող վահանով, որը քեզ հեռու կպահի բոլոր չարիքներից:
Այս արդյունքը կլինի քո մտքի, խոսքի ու գործի, այս կլինի այլոց նկատմամբ ունեցած քո ճիշտ կեցվածքի պատասխանը:
Կամենում եմ տալ ձեզ ամենայն բարիք` լեցուն, թաթախուն և հորդուն չափով:
Սովորելու մեջ մի՛ դանդաղեք:
Դուք ո՛չ մի գաղափար դեռևս չունեք աստվածային անհամբերության մասին, որ կամենում է շուտով ոտքի կանգնեցնել և առաջ մղել ձեզ:
Եթե մտահոգ որևէ խորհուրդ կամ անհամբեր մի մտածում համակի քո սիրտը, ապա շուտով մերժի՛ր, հե՛տ մղիր այն անմիջապես:
Սերը և վստահությունը դեղ ու բժշկություն են` կյանքի նեղությունների, մտահոգությունների և սրտի ծանրությունների:
Օգտագործե՛ք սրանք անհապաղ:
Դուք խողովակներ եք:
Կարող է խողովակը բոլորովին չխցանվի, բայց սրտի ցավերը մաշեցնեն, որ ժամանակ անց այլևս ոչ մի բանի պիտանի չլինի:
Հարատևի՛ր, բնավ մի՛ վհատվիր:
Ամե՛ն ինչ լավ է:
Տարածաշրջանային

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

Վաշինգտոնն այլևս չի ցանկանում իր ուսերին կրել Եվրոպայի անվտանգության բեռը

ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր գործողություններով հարցականի տակ է դնում «Արևմուտք» աշխարհաքաղաքական հասկացությունը: Մոտ մեկ դար հումանիտար և հատկապես քաղաքական գիտությունների տերմինաբանության մեջ այն ընկալվում էր որպես Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի տնտեսական ու ռազմաքաղաքական բևեռ: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կիրառության մեջ մտավ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին
Սա ի՞նչ խորհուրդ է թալիսմանի պես, որ կախ են տվել մեր պարանոցին

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը
Ո՞ւմ «հագով» է Սահմանադրությունը

Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
Մանրադիտակն էլ խելքի հետքեր չհայտնաբերեց (որոշ պաշտոնյաների ուղեղը)
