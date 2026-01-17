Էս գիրքը հայ մարդկանց բաժանում եմ ու բացատրում, որ սրա նման սեռաշեղվածը ոչ մի լավ բան չի բերի մեր երկրին

«Այ քուր ջան, էս Նիկոլի գիրքը ինչի՞ ես էսքան առնում»,- հարցնում է ինձ գրախանութի վարորդը:
- Հավատս չի գալիս, որ հայ մարդը կարող է էս նիկոլի գրած պղծությունները, խուժանությունները, այլասերվածությունները կարդալ ու հավանել իրեն։ Հավատս չի գալիս:
Դրա համար, ով ասում է որ նիկոլին հավանում է, նիկոլի գրած գիրքն էի նվիրում: Եթե իմ իմացած Հայ Մարդն է, հաստատ ուշքի կգա էս գիրքը կարդալուց հետո:
Եվ այսպես մի քանի մեքենա էս գրքից գնել եմ ու նիկոլին հավանողներին բաժանել: Քանի որ նիկոլին հավանողների մեծ մասը հաստատ գիրք չի կարդում, ընդգծել եմ էջերը, թեև ամբողջ գիրքը խուժանություն է:
2019-ը թվականից էս գիրքը հայ մարդկանց բաժանում եմ ու բացատրում, որ սրա նման սեռաշեղված խուժանը ոչ մի լավ բան չի բերի մեր երկրին:
Թերեզա ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ