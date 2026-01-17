Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
«Ձեռք բեր խաղաղությունը քո ներսում, և հազարավոր մարդիկ կփրկվեն քո շուրջը»

17.01.2026 | 11:57

Աշխարհը փնտրում է խաղաղություն՝ ճանապարհների, համակարգերի, պայմանավորվածությունների մեջ,

իսկ Աստված այն դրել է մարդու սրտի խորքում։

Ոչ այնտեղ, որտեղ աղմուկն է շատ, այլ այնտեղ, որտեղ լռությունն է ճշմարիտ։

Սուրբ Իսահակ Ասորին գիտեր այս գաղտնիքը․

մարդը չի կարող խաղաղեցնել ուրիշներին,

եթե նախ ինքը չի խաղաղվել։

Քանի դեռ սիրտը պատերազմ է մղում սեփական «ես»-ի հետ, նույն պատերազմը նա տարածում է իր շուրջը՝

խոսքով, հայացքով, նույնիսկ լռությամբ։

Բայց երբ մարդը համարձակվում է իջնել իր ներսը,

կանգնել Աստծու առաջ մերկ ու անկեղծ, և թույլ տալ, որ շնորհը բուժի իր խոցերը, այն ժամանակ խաղաղությունը դառնում է շնչառություն, իսկ սերը՝ գոյության ձև։

Այդ խաղաղ մարդը քարոզիչ չէ բառերով,

այլ լույս է՝ առանց աղմուկի։

Նրա ներկայությունը մխիթարում է, նրա լռությունը՝ բժշկում, նրա համբերությունը՝ փրկում։

Եվ այդժամ ճշմարիտ է դառնում սրբի խոսքը․

«Ձեռք բեր խաղաղությունը քո ներսում, և հազարավոր մարդիկ կփրկվեն քո շուրջը»։

Քանի որ փրկությունը երբեմն սկսվում է ոչ թե բարձր ճառից, այլ մի խաղաղ սրտից, որի մեջ Աստված հանգչում է։

Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ

Դիտվել է՝ 137

.