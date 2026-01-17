Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Նորություններ » Եպիսկոպոսը Մայր Աթոռին դատի է տվել՝ ամոթ և նախատինք

Եպիսկոպոսը Մայր Աթոռին դատի է տվել՝ ամոթ և նախատինք

Եպիսկոպոսը Մայր Աթոռին դատի է տվել՝ ամոթ և նախատինք
17.01.2026 | 12:25

Գևորգ եպիսկոպոսը դատի է տվել Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին, Վեհափառ հայրապետին, իրեն՝ Մայսյացոտնյաց թեմի առաջնորդի պաշտոնում վերականգնելու պահանջով։ Սա կլիներ ծիծաղելի, եթե չլիներ այսքան ողբերգական։

Հայտնի փաստ է, որ Վեհափառի ոչ մի տնօրինություն դատական կարգով քննարկման առարկա չէ և չի կարող լինել։

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մոնարխիկ կառույց է, և վստահաբար բոլոր հոգևորականները դա գիտեն։ Առավել ևս բարձրաստիճան հոգևորականները ստորագրում են մի թղթի տակ՝ ուխտագիր, որով պարտավորվում են ընդունել այդ բոլոր պայմանները։ Վեհափառն ինքն է որոշում, թե որ հոգևորականին՝ ուր նշանակի, ում ազատի պաշտոնից, և երբ։

Մայր Աթոռին դատի տալ՝ կնշանակի ընդունել Վեհափառի բոլոր հրահանգները, որն ըստ այսօրեական բոլոր արտահատչամիջոցների, տիրադավ եպիսկոպոսները մերժել են՝ իրենց այսօրվա անմիջական ղեկավարի՝ ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ։

Եպիսկոպոսը Մայր Աթոռին դատի է տվել՝ ամոթ և նախատինք։

Չարի վերջ լինելու է։

Նիկողոս ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 154

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.