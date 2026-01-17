Եթե հիշում եք` 2021-ի ընտրություններից առաջ ևս Ադրբեջանից գերիներ եկան տուն

Ընտրություններին դեռ 5 ամիս կա, բայց քանի որ ՔՊ վարկանիշը շատ ցածր է, ստիպված են ավելի վաղ սկսել վարկանիշի բարձրացման գործը։
Վարկանիշի բարձրացման բաղադրիչ է եկեղեցու դեմ թվացյալ հոգևոր պայքարը, խաղաղության դարաշրջան կոչվածը, բազում ներդրումների հոսքի կանխատեսումները, բենզին ու ցորեն ներմուծելը։
Նույնիսկ այս պարագայում, գերիները ոչ թե վերադարձվել են, այլ փոխանակվել վարձկանների հետ։
Ներդրումները ոչ թե հոսելու են, այլ Հայաստանի տարածքով տրանզիտ ուղիներ են կառուցվելու, որից ամենաքիչը շահելու է հենց Հայաստանը։
Խաղաղությունն ու ներդրումները ոչ թե սրանց աշխատանքի արդյունքն են, այլ տարածաշրջանին ԱՄՆ կողմից պրտադրված ծրագիր, որի փաստացի դրսևորումները դեռ չեն երևում։
Մեր շուկան ադրբեջանական ապրանքներով լցնելը ևս ձեռքբերում չէ։
Ամեն դեպքում, ժողովուրն իր քվեով պետք է որոշի ինչպիսի ԱԺ է ուզում տեսնել գալիք տարիների համար։
Հայկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ