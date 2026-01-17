Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Եթե հիշում եք` 2021-ի ընտրություններից առաջ ևս Ադրբեջանից գերիներ եկան տուն

17.01.2026 | 12:32

Ընտրություններին դեռ 5 ամիս կա, բայց քանի որ ՔՊ վարկանիշը շատ ցածր է, ստիպված են ավելի վաղ սկսել վարկանիշի բարձրացման գործը։

Վարկանիշի բարձրացման բաղադրիչ է եկեղեցու դեմ թվացյալ հոգևոր պայքարը, խաղաղության դարաշրջան կոչվածը, բազում ներդրումների հոսքի կանխատեսումները, բենզին ու ցորեն ներմուծելը։

Նույնիսկ այս պարագայում, գերիները ոչ թե վերադարձվել են, այլ փոխանակվել վարձկանների հետ։

Ներդրումները ոչ թե հոսելու են, այլ Հայաստանի տարածքով տրանզիտ ուղիներ են կառուցվելու, որից ամենաքիչը շահելու է հենց Հայաստանը։

Խաղաղությունն ու ներդրումները ոչ թե սրանց աշխատանքի արդյունքն են, այլ տարածաշրջանին ԱՄՆ կողմից պրտադրված ծրագիր, որի փաստացի դրսևորումները դեռ չեն երևում։

Մեր շուկան ադրբեջանական ապրանքներով լցնելը ևս ձեռքբերում չէ։

Ամեն դեպքում, ժողովուրն իր քվեով պետք է որոշի ինչպիսի ԱԺ է ուզում տեսնել գալիք տարիների համար։

Հայկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
