Չորս տարի առաջ, ՖԲ-ում, մեկ նախադասությամբ գրառում եմ արել.
«Կպատկերացնե՞ք, որ Հայաստանի սահմանների մոտ առաջանա մի նոր պետություն՝ Թավրիզ մայրաքաաքով»։
Տարիններ առաջ գրածս, հիմա իրականություն դառնալուց 5 րոպե պակաս է:
Այն սցենարը, ինչ կատարվում է Իրանում, ես վաղուց եմ պատկերացրել:
Բայց իրականություն չի դառնա երբևէ, որովհետև Թրամփին, էլ չխոսած ՌԴ-ի մասին, պետք
չէ ունենալ 40-45 միլիոնանոց Մեծ Ադրբեջան, պլյուս 80 միլիոնանոց Թուրքիան:
ՈՒրեմն, Այաթոլլաների իշխանությունը կպահպանվի, որն էլ, իհարկե, լրջագույն ռեֆորմներ կկատարի երկրի թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին կյանքում:
Թրամփը ռեալիստ է։
Նրանք, ովքեր խաղադրույք են կատարել Իրանի
կործանում-մասնատման վրա, կարող են իրենց պարտված համարել:
Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ