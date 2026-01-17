Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Այաթոլլաների իշխանությունը կպահպանվի

17.01.2026 | 14:04

Չորս տարի առաջ, ՖԲ-ում, մեկ նախադասությամբ գրառում եմ արել.

«Կպատկերացնե՞ք, որ Հայաստանի սահմանների մոտ առաջանա մի նոր պետություն՝ Թավրիզ մայրաքաաքով»։

Տարիններ առաջ գրածս, հիմա իրականություն դառնալուց 5 րոպե պակաս է:

Այն սցենարը, ինչ կատարվում է Իրանում, ես վաղուց եմ պատկերացրել:

Բայց իրականություն չի դառնա երբևէ, որովհետև Թրամփին, էլ չխոսած ՌԴ-ի մասին, պետք

չէ ունենալ 40-45 միլիոնանոց Մեծ Ադրբեջան, պլյուս 80 միլիոնանոց Թուրքիան:

ՈՒրեմն, Այաթոլլաների իշխանությունը կպահպանվի, որն էլ, իհարկե, լրջագույն ռեֆորմներ կկատարի երկրի թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին կյանքում:

Թրամփը ռեալիստ է։

Նրանք, ովքեր խաղադրույք են կատարել Իրանի

կործանում-մասնատման վրա, կարող են իրենց պարտված համարել:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

