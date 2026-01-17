Բա չիմացաք…

Արմավիրի մարզի դատարանը բավարարել է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի միջնորդությունը և կիրառել հայցի բավարարման միջանկյալ միջոց։
Որոշման համաձայն` Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը կվերականգնվի Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնում՝ մինչև վերջնական դատական ակտի հրապարակումը։
Մեկ այլ հայցով էլ դատարան է դիմել Հուդա Իսկարիովտացին` խնդրելով իրեն այլևս չհամարել մատնիչ (չվերադարձնելով 30 արծաթը), իսկ մինչ վերջնական դատական ակտի հրապարակումը` կիրառել հայցի ապահովման միջանկյալ միջոց` վերականգնելով իրեն 12 սուրբ առաքյալների շարքերում։
Սևակ Հակոբյան