17.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Սա բոլոր նրանց կռիվն է, ովքեր պետության ու հայ տեսակի ներկա կորստի իրողության հետ հաշտ չեն

17.01.2026 | 18:09

Մի բան ֆիքսենք՝ քաղաքական բանտարկյալները բոլորինս են:

Ու իրենց, այդ թվում ընտանիքների, հատկապես նյութատնտեսական խնդիրները մեր բոլորինս պետք է դառնան:

Իրենցից որևէ մեկը երբեք չպետք է մտածի, թե մենակ է:

Բոլորս ենք իրենց հնչեցրած տեքստերի զգալի մասի հետ համաձայն, բայց իրենց են կալանավորել. ուստի ընտանիքը չպետք է մենակ մնա, ոչ թե որպես աջակցություն, ամենևին, այլ որպես պայքարողի տեսակ, որպես հպարտության օղակ:

Սա ընդհանուրի կռիվ է, բոլոր նրանց կռիվը, ովքեր պետության ու հայ տեսակի ներկա կորստի իրողության հետ հաշտ չեն և իրենց մասով՝ ամեն մեկը յուրովի, սակայն բովանդակալից ու արդյունավետ քայլեր ու պայքար են տանում ընդդեմ նշյալ վիճակի:

Քաղբանտարկյալները մեր բոլորինն են՝ գաղափարապես, արժեքային, քայլային, գործընթացային, մեդիա-դիրքորոշումային, նյութատնտեսական և այլ առումներով:

Դուք կարող եք նախընտրություններ ունենալ, և դա նորմալ է, բայց իրենք մեր բոլորինն են:

Դուք անգամ չեք պատկերացնում, թե մեր մասով գործողները ինչ լուծարման պլաններ ունեն:

2026-ը գոյաբանական խնդիր է լուծելու:

էս ա: Դեռևս:

Ալեն Ղևոնդյան

