Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Նորություններ » Թամամ խոսք

Թամամ խոսք

Թամամ խոսք
18.01.2026 | 11:42

Մեռա ասելով, որ Արևմուտքը Հարավային Կովկասում ներկա է Թուրքիայի դեմքով։ Արևմուտքը Թուրքիային և Ադրբեջանին, հետևապես նաև Հայաստանի կառավարությանը թույլատրելի է դարձնում այն ամենը, ամեն, ամեն ինչ, թեկուզ և Հայաստանի Հանրապետության չգոյությունը, միայն թե Հարավային Կովկասից իսպառ վտարվի Ռուսաստանը։

Արևմուտքի, նաև Թուրքիայի ամենահուսալի դաշնակիցը Հայաստանում` նիկոլ փաշինյանն է իր ՔՊ֊ական խմբակով։ Պատահական չէ, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը բացահայտ հայտարարեց, որ 2026 թվականի ընտրություններում պաշտպանում է նիկոլ փաշինյանի թեկնածությունը։

Թուրքիան Հայաստանի ամենամոտ հարևաններից է։ Եվ չի բացառվում, որ թեկուզ և արդար ընտրությամբ, իշխանափոխության դեպքում` մեկ երկու ժամ հետո Թուրքիան դիվերսանտների հսկայածավալ զորք իջեցնի անմիջապես մեր սրտում` Հայաստանի Հանրապետության Հրապարակում։

Չկասկածեք, հաստատ կիջեցնի, եթե թուրքական ախորժակը չզսպվի Ռուսաստանի Ֆեդերատիվ Հանրապետության կողմից։

Մեր գյուղում ասում են, թամամ խոսքը իշին են ասում... Ամենևին միտք չունենալով կապիտուլյանտի համակիրներին ավանակի տեղ դնել, այնուամենայնիվ, նրանց հետ խոսում եմ թամամ խոսքով.

- Ի վերջո, կողմնորոշվեք՝ ո՞վ է հանդիսանալու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և անկախության իսկական երաշխավորը։ Եթե գտնում եք, որ այդ դերում, իսկապես, հանդես են գալու Արևմուտքի կողմից խրախուսվող Թուրքիան և Ադրբեջանը, ապա միանգամայն ընտրության իրավունքը ձերն է.

Պատրաստվեք ձեր ձայնը տալու նիկոլ փաշինյանին...

Վերջապես, իմացեք և ճանաչեք` ո՞վ ո՞վ է...

Պատմությունը սպիրալաձև շարժում է, ամենը, ամեն ինչ, կամ կրկնվում է, կամ էլ իր մեջ կրկնության պատրանք ունի։ Այնպես որ` 1915 թվականը միայն անցյալում չէ, այն կարող է նաև մեզ հետապնդել ապագայում...

16.01.2026թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 97

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.