18.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
«Ռուսաստանը մնում է եվրոպական երկիր, և նրա հետ անհրաժեշտ է վերականգնել հարաբերությունները»

18.01.2026 | 12:13

Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ուշագրավ հայտարարություն է արել.

«Առանց Ռուսաստանի հետ երկխոսության Եվրոպան չի վերականգնի ո՛չ խաղաղությունը, ո՛չ ազատությունը»:

Ըստ Մերցի, Ռուսաստանը մնում է եվրոպական երկիր, և նրա հետ անհրաժեշտ է վերականգնել հարաբերությունները:

Նրա խոսքով՝ մայրցամաքում կայուն խաղաղությունն ու անվտանգությունն անհնար են առանց եվրոպական ամենամեծ հարևանի՝ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում հավասարակշռության որոնման։

Մերցն ընդգծել է, որ միայն Եվրոպայում խաղաղության, ազատության և կայունության վերադարձը թույլ կտա Եվրամիությանն ու Գերմանիային դիմակայել նոր մարտահրավերներին և վստահորեն նայել դեպի ապագա, այդ թվում՝ 2026 թվականից հետո:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

