Քաղաքականության մեջ, ինչպես և բիզնեսում, չափազանց կարևոր են ֆինանսական ռեսուրսները, մարդկային կապերը, գաղափարական հիմքերը և իհարկե` կոմպետենտությունը:
Ֆինանսական ռեսուրսները հաջողության հասնելու համար պարտադիր պայման են, բայց առավել կարևոր է, թե այդ ռեսուրսները որտեղ ու ինչպես են ներդրվում:
Սխալ ֆինանսական ներդրումներն առաջացնում են 0-ական ազդեցություն քաղաքական կապիտալ ստեղծելու վրա:
Հայաստանի քաղաքական դաշտում կան ուժեր, որոնք ունեն լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ, բայց ներդրվում են էնպիսի ուղղությամբ կամ էնպիսի «պրոեկտներում», որ ստացված քաղաքական կապիտալը ձգտում է 0-ի:
Ֆինանսական ներդրումները չեն կարող միանգամից կուտակել քաղաքական կապիտալ, և եթե ձեզ համոզել են, որ ֆինանսական ռեսուրսներով կարճ ժամանակում կստանաք մեծ ու երկարաժամկետ քաղաքական կապիտալ, ուրեմն պարզապես ուզում են գումար աշխատել։
Ֆինանսական ներդրումների լավագույն ուղղություններից մեկը կոմպետենտ թիմ ձևավորելն է, մասնագիտական խմբերի վրա կատարվող ներդրումներն են, ուղեղային կենտրոնների ձևավորումն ու խրախուսումն է, միջազգային պլատֆորմներում ներկայացվածությունն է և այլն։
ՈՒղղակի Հայաստանում ոչ թե նման բաների հավես չունեն` Հայաստանում ընդամենը «քվեի» կռիվ է:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ