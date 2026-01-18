Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Նորություններ » Հայաստանում ընդամենը «քվեի» կռիվ է

Հայաստանում ընդամենը «քվեի» կռիվ է

Հայաստանում ընդամենը «քվեի» կռիվ է
18.01.2026 | 13:13

Քաղաքականության մեջ, ինչպես և բիզնեսում, չափազանց կարևոր են ֆինանսական ռեսուրսները, մարդկային կապերը, գաղափարական հիմքերը և իհարկե` կոմպետենտությունը:

Ֆինանսական ռեսուրսները հաջողության հասնելու համար պարտադիր պայման են, բայց առավել կարևոր է, թե այդ ռեսուրսները որտեղ ու ինչպես են ներդրվում:

Սխալ ֆինանսական ներդրումներն առաջացնում են 0-ական ազդեցություն քաղաքական կապիտալ ստեղծելու վրա:

Հայաստանի քաղաքական դաշտում կան ուժեր, որոնք ունեն լուրջ ֆինանսական ռեսուրսներ, բայց ներդրվում են էնպիսի ուղղությամբ կամ էնպիսի «պրոեկտներում», որ ստացված քաղաքական կապիտալը ձգտում է 0-ի:

Ֆինանսական ներդրումները չեն կարող միանգամից կուտակել քաղաքական կապիտալ, և եթե ձեզ համոզել են, որ ֆինանսական ռեսուրսներով կարճ ժամանակում կստանաք մեծ ու երկարաժամկետ քաղաքական կապիտալ, ուրեմն պարզապես ուզում են գումար աշխատել։

Ֆինանսական ներդրումների լավագույն ուղղություններից մեկը կոմպետենտ թիմ ձևավորելն է, մասնագիտական խմբերի վրա կատարվող ներդրումներն են, ուղեղային կենտրոնների ձևավորումն ու խրախուսումն է, միջազգային պլատֆորմներում ներկայացվածությունն է և այլն։

ՈՒղղակի Հայաստանում ոչ թե նման բաների հավես չունեն` Հայաստանում ընդամենը «քվեի» կռիվ է:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 31

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.