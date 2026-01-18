Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, զինվորականների առջև ելույթ ունենալով, հայտարարել է. «Մենք՝ ֆրանսիացիներս, աշխարհի հանդիսատեսը չենք և չենք սահմանափակվի տեղի ունեցողը պարզապես մեկնաբանելով: Մենք այստեղ ենք գործելու համար՝ ստանձնելու նախաձեռնությունը, պաշտպանելու մեզ, օգնելու և պաշտպանելու մեր դաշնակիցներին, երբ նրանց սպառնում են, և լինելու կայունության ու խաղաղության ուժ ամենուր, որտեղ մենք ներգրավված ենք»:               
 
Նորություններ » Մի ձիգ թափոր

Մի ձիգ թափոր

Մի ձիգ թափոր
18.01.2026 | 13:20

Անցնում եմ հնչեղ մայրուղիներով,

և ի՜նչ տեսադաշտ, ի՜նչ գրավչություն -

պատկերներ՝ զարդուն, գծագրական,

ձեռակերտ, սակայն Արարչին վայել,-

մի գերիրական տեսիլաշար է

խաղարկվում ասես գալիքին ի սեր,-

բայց աչքիս առաջ բացվում է դարձյալ

նույն տեսարանը համր ու մելամաղձ -

մի ձիգ թափոր է շարժվում թևաթափ

խամրած լեռների ոլորաններով…

Այսու՝ ճախրանքի մարմին եմ ազատ,

հեշտ աղերսվում եմ չորս ծագերի հետ,

բայց հոգիս անվերջ ինքնավառվում է

մի փոքրիկ, դողդոջ, պարապ երկրի մեջ,

և շարանները մտապատկերաց,

որ ձևեր ունեն գեղագրական,

կերպախեղվելով փռվում են տարտամ

նույն տեսարանի տիրության առաջ –

մի ձիգ թափոր է շարժվում թևաթափ

խամրած լեռների ոլորաններով…

Բազմապատկվում են լույսերը ցնծուն

բյուր անկյուններում երկրատարածքի -

և քառակի է արյունը հեղվում

խրախճանային թնդուն գինու պես,-

կարմիրն է հոսում վտակ առ վտակ

ոստաններով ու խաչված սրտերով,

որ ծովանում է ժամանակների

ու խղճի խավար անդունդների մեջ,-

քանզի դեռ ոգու քաղցն է մոլեգնում,

դավադիրներն են ժամապահ կարգված,

և օրն ինչքան էլ վետվետա խայտուն,

նույն տեսարանն է կրկնահառնելու –

մի ձիգ թափոր է շարժվում թևաթափ

խամրած լեռների ոլորաններով…

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 23

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձայն բարբառոյ յանապատի
Ձայն բարբառոյ յանապատի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.