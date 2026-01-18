Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
«» Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է․«Ամերիկայի նպատակը մեկն է՝ կլանել Իրանը։ Այսինքն՝ կրկին Իրանը դնել իրենց ռազմական, քաղաքական և տնտեսական վերահսկողության տակ։ Եվ սա կապված չէ միայն ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահի հետ, և կապված չէ հենց այն անձի հետ, ով այսօր նախագահ է։ Սա Ամերիկայի քաղաքականությունն է»։               
 
Նորություններ » Մատթեո՞ս, թե՞ Հուդա

Մատթեո՞ս, թե՞ Հուդա

Մատթեո՞ս, թե՞ Հուդա
18.01.2026 | 13:34

Հարկադիրի աշխատակիցներին սպասում է կամ Մատթեոսի, կամ Հուդայի ճակատագիրը: Այլ կերպ ասած` վերջիններս կամ կնզովվեն, կամ կսրբացվեն:

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը շուտով մեծ շուքով կմտնի նոր ոլորտ:

Դատարանները սկսել են զբաղվել Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գործերով և, ըստ այդմ, բեկանում են կաթողիկոսի որոշումները: Տրամաբանական է, որ Հարկադիրը պարտավոր է կատարել դատարանների վճիռները: Ստացվում է` շուտով Հարկադիրի աշխատակիցները (պայմանական թորոսյանարմենները) գնալու են Եկեղեցու տարբեր թեմեր` կաթողիկոսի որոշումներով թեմակալ առաջնորդների պաշտոններից ազատված, ինչպես նաև կարգալույծ անձանց «օրենքի ուժով» իրենց նախկին դիրքերում վերականգնելու նպատակով:

Փաստորեն, Հարկադիրը ևս խառնվելու է Աստծո գործերին:

Մինչ Հիսուսին հետևելը Մատթեոսը աշխատում էր որպես հռոմեական իշխանության հարկահավաք, ինչի պատճառով հասարակության մեջ համարվում էր մեղավոր ու արհամարհված։ Հիսուսը նրան կանչեց հետևել Իրեն, և Մատթեոսը թողեց ամեն ինչ ու դարձավ առաքյալ։

Մատթեոսի օրինակով Հարկադիրի աշխատակիցները կարող են ապաշխարհել և սրբանալ, սակայն կարող են նաև Հուդայի նման «անիծված լինել դարերի ընթացքում»՝ որպես դավաճանության խորհրդանիշ։

Եվ այսպես` Մատթեո՞ս, թե՞ Հուդա:

Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը և իրազեկված եղեք:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 223

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես
Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.