Անխնա մսխում է պետական ռեսուրսները
18.01.2026 | 14:08

Նիկոլ Փաշինյանը, որ մինչև 2018 թվականը երբեք աչքի չի ընկել Աստծու, եկեղեցու նկատմամբ սիրով, այսօր Չարենցավանում իր շրջիկ աջակիցների հետ մասնակցում է զեղչված պատարագի։ Եվ այդպես՝ ամեն կիրակի, տարբեր տեղերում։

Գյուղերում հազարավոր հեկտար վարելահողեր չեն մշակել, աշնանացան չեն արել, քանզի վառելիքը թանկ է, գյուղացին այդքան փող չունի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչական ռեսուրս կիրառելով, հարյուրավոր ոստիկանների, թիկնապահների, պետական պաշտոնյաների ներգրավելով կեղծ պատարագներին, անխնա վառելիք է մսխում։

Ոսկան Սարգսյան

