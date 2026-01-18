Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
Թույլ չտանք Հայաստանը դարձնել թուրքական նահանգ
18.01.2026 | 15:02

Հայաստանի ու Բաքվի բանտերում տասնյակ հայեր՝ ազգային պայքարի տարբեր ճակատներից, ապօրինի ազատազրկված են, խոշտանգվում են, բռնության են ենթարկվում։

Կապ չունի ո՛չ նրանց ունեցած տիտղոսը, ո՛չ փողը, ո՛չ հայտնիությունը։ Միակ բանը, որի համար իրենք բռնության են ենթարկվում Ադրբեջանի ու Հայաստանի իշխանություններից՝ իրենց անցած ուղին է ու նպատակները, այն է՝ Հայաստանը թույլ չտալ դարձնել թուրքական նահանգ։

Մեր պարտքն է կանգնել այդ մարդկանց՝ մեր հայրերի ու եղբայրների կողքին՝ անկախ գաղափարական տարաձայնություններից։

Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին՝ Բաքվում գերեվարված գեներալ Լևոն Մնացականյանից ու նախագահ Բակո Սահակյանից մինչև Միքայել, Բագրատ, Արշակ ու Մկրտիչ սրբազաններ, «Սրբազան պայքարի» աջակիցներ ու հաղորդավար Վազգեն Սաղաթելյան։

Իսկ քաղբանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանը արդեն 10 օր է՝ հացադուլ է անում այս բռնությունների դեմ հենց բանտում։

Ես նրանց կողքին եմ, որովհետև ի դեմս իրենց բռնանում են նաև իմ ազգային իրավունքների վրա։

Դուք էլ մի՛ լռեք։

Հաջորդը դուք եք՝ նույնիսկ եթե դեռ աջակցում եք դե-ֆակտո իշխանությանը։

Վարուժան Գեղամյան

