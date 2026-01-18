Աշխարհն այսօր ավելի վայրի է, քան՝ երբևէ

Շատերը մինչ օրս չեն հասկացել, որ մեր պետությունն այսօր այնպիսի ֆորսմաժորային իրավիճակում է, որ ձևերի հետևից ընկնելու և կեղծ քաղաքավարություն խաղալու ժամանակը չէ:
Ձևը կերավ բովանդակությունը, դրա հետևանքով հասանք այս օրին: Բայց չէ՝ Ձևը դեռ իշխում է, Ձևը կլանել է բոլորին, Ձևն աստված է երկրում, ձևի մեջ ապրողներն արդեն տեղյակ էլ չեն, որ ապրողը վաղուց իրենք չեն, այդ Ձևն է ապրում իրենց:
Ազատագրում չի լինելու, եթե շարունակեք քաղաքավարություն, կեղծ բարեպաշտություն, հիմար սոլիդարություն խաղալ մի աշխարհում, որն այսօր ավելի վայրի է, քան երբևէ:
Դուրս եկեք ձևից, եթե ուզում եք հաղթել նիկոլԱԽՏԸ, մի սնեք այն միջավայրը, որով սնվում է այդ ախտը:
Էլիզա Առաքելյան