Աշխարհն այսօր ավելի վայրի է, քան՝ երբևէ

«» Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է․«Ամերիկայի նպատակը մեկն է՝ կլանել Իրանը։ Այսինքն՝ կրկին Իրանը դնել իրենց ռազմական, քաղաքական և տնտեսական վերահսկողության տակ։ Եվ սա կապված չէ միայն ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահի հետ, և կապված չէ հենց այն անձի հետ, ով այսօր նախագահ է։ Սա Ամերիկայի քաղաքականությունն է»։               
 
18.01.2026 | 15:40

Շատերը մինչ օրս չեն հասկացել, որ մեր պետությունն այսօր այնպիսի ֆորսմաժորային իրավիճակում է, որ ձևերի հետևից ընկնելու և կեղծ քաղաքավարություն խաղալու ժամանակը չէ:

Ձևը կերավ բովանդակությունը, դրա հետևանքով հասանք այս օրին: Բայց չէ՝ Ձևը դեռ իշխում է, Ձևը կլանել է բոլորին, Ձևն աստված է երկրում, ձևի մեջ ապրողներն արդեն տեղյակ էլ չեն, որ ապրողը վաղուց իրենք չեն, այդ Ձևն է ապրում իրենց:

Ազատագրում չի լինելու, եթե շարունակեք քաղաքավարություն, կեղծ բարեպաշտություն, հիմար սոլիդարություն խաղալ մի աշխարհում, որն այսօր ավելի վայրի է, քան երբևէ:

Դուրս եկեք ձևից, եթե ուզում եք հաղթել նիկոլԱԽՏԸ, մի սնեք այն միջավայրը, որով սնվում է այդ ախտը:

Էլիզա Առաքելյան

