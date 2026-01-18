Ռազմավարական համագործակցության փաստաթուղթ՝ միայն թղթի վրա

ԱՄՆ-ում հրապարակվել է այն երկրների ցուցակը, որոնց քաղաքացիները զրկվում են ներգաղթի իրավունքից: Դրանք որակված են որպես շատ աղքատ և անհուսալի, որտեղից եկածները կարող են բեռ դառնալ ԱՄՆ-ի բյուջեի համար: Ցուցակում նաև Հայաստանն է, որի հետ 2024 թ. վերջերին կնքվեց ռազմավարական համագործակցության մասին ինչ-որ փաստաթուղթ, որը մեծ ոգևորությամբ մեկնաբանվում էր հայաստանյան արևմտամետ լրատվամիջոցներում : Այժմ անհասկանալի է, թե ինչպես ռազմավարական գործնկեր պետությունը հայտնվեց անհուսալիների ցուցակում:
Գարիկ Քեռյան