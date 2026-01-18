Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
«» Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է․«Ամերիկայի նպատակը մեկն է՝ կլանել Իրանը։ Այսինքն՝ կրկին Իրանը դնել իրենց ռազմական, քաղաքական և տնտեսական վերահսկողության տակ։ Եվ սա կապված չէ միայն ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահի հետ, և կապված չէ հենց այն անձի հետ, ով այսօր նախագահ է։ Սա Ամերիկայի քաղաքականությունն է»։               
 
Նորություններ » Քաոսային վիճակում մեծանում է պղտոր ջրում ձուկ բռնողների ու մեծամասշտաբ բլեֆ անողների թիվը

Քաոսային վիճակում մեծանում է պղտոր ջրում ձուկ բռնողների ու մեծամասշտաբ բլեֆ անողների թիվը

Քաոսային վիճակում մեծանում է պղտոր ջրում ձուկ բռնողների ու մեծամասշտաբ բլեֆ անողների թիվը
18.01.2026 | 17:36

Աշխարհի ներկա քաոսային վիճակում գտնվող գլոբալ հակամարտությունից դուրս գալու և որևէ տեսակի գոնե կիսահավասարակշիռ լուծումների փնտրտուքի ժամանակ պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ նման խառը վիճակներում մեծանում է պղտոր ջրում ձուկ բռնողների ու մեծամասշտաբ բլեֆ անողների թիվը։

Հատկապես կարևոր են գլոբալ հզորության ոլորտում հնարավոր բլեֆները, քանի որ հակամարտ կողմերի համար շատ դժվար է պատկերացում կազմել մյուսների իրական հզորության մասին։

Մեր հիշողության մեջ դեռ թարմ է Պուտինի կողմից ռուսական նոր զինատեսակների ներկայացումը, որը շատերի կողմից ընդունվեց որպես մուլտիկային բլեֆ, մինչև որ պրակտիկայում կիրառելուց հետո մարդիկ տեսան դրանց կործանարար ուժը։

Այս հանգամանքը արտակարգ կարևորություն է ստանում ներկա պայմաններում, երբ հարցերը միայն ուժով լուծելու հակումն ուժեղանում է, և այդ պայմաններում մեծ կարևորություն է ստանում նաև ուժի սպառնալիքը, թեկուզև բլեֆի տեսքով։

Բնական է նաև, որ բոլոր հակամարտ հզոր ուժերը պետք է ձգտեն և ձգտում են այնպիսի գլոբալ ուժային բալանսի մյուսների հետ, որն իրենց ապահովում է հնարավորինս գերակա դիրք մյուսների նկատմամբ, այն էլ՝ մեծ անորոշությունների պայմաններում։

Իսկ մեծ անորոշություններն էլ պարարտ հող են տարատեսակ բլեֆների ու փոխադարձ սպառնալիքների համար, որոնք էլ պարունակում են որոշակի ռիսկ, աննպաստ հանգամանքների պատահական զուգակցումով, անցնել թույլատրելի լարվածության կրիտիկական սահմանը միջազգային հարաբերություններում։

Ներկա վիճակը պարունակում է հարաբերությունների հետագա էսկալացիայի իրական մեծ ռիսկեր, որոնք հաղթահարելու համար ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը համարում են, որ իրենք դեռ ունեն չլուծված հարցեր և կոնկրետ նպատակներ։

Ռուսաստանի համար դա, առաջին հերթին, Ուկրաինայի, որպես ապագա սպառնալիքի և իր դեմ հնարավոր պլացդարմի, չեզոքացումն է, որն առանց նրան ծովից կտրելու հնարավոր չէ։

Այստեղից էլ Ռուսաստանի պլան մաքսիմումը՝ Օդեսայի գրավումը և Ուկրաինային ռազմարդյունաբերական պոտենցիալից զրկելը։

Նույնատեսակ փնտրտուքների մեջ է նաև ԱՄՆ-ը, և նոր իրավիճակի առանձնահատկությունն այն է, որ և՛ Ռուսաստանը, և՛ ԱՄՆ-ը ունեն բավարար ուժեր իրենց նպատակներին հասնելու համար։

Այս իմաստով այլ է Եվրոպայի վիճակը, որը հետապնդում է նպատակներ, որոնք իր ուժից վեր են, բայց նաև դրանք կարող են ծայրաստիճան սրել միջազգային լարվածությունը՝ դրա հետ բերելով մեծ գոյաբանական ռիսկեր։

Եվ այստեղ կրիտիկական նշանակություն է ստանում այն հարցը, թե ԱՄՆ-ը ինչ դիրքավորում կունենա ՆԱՏՕ-ի հարցում։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 93

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես
Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.