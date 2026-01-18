Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.01.2026
 
«» Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է․«Ամերիկայի նպատակը մեկն է՝ կլանել Իրանը։ Այսինքն՝ կրկին Իրանը դնել իրենց ռազմական, քաղաքական և տնտեսական վերահսկողության տակ։ Եվ սա կապված չէ միայն ԱՄՆ-ի ներկայիս նախագահի հետ, և կապված չէ հենց այն անձի հետ, ով այսօր նախագահ է։ Սա Ամերիկայի քաղաքականությունն է»։               
 
Նորություններ » Մարդկային կյանքը չի կարող դառնալ քաղաքական հաշվարկի նյութ

Մարդկային կյանքը չի կարող դառնալ քաղաքական հաշվարկի նյութ

18.01.2026 | 18:26

Քաղաքական ցանկացած պայքար ունի մեկ անանց սահման՝ մարդկային կյանքը։ Այդ սահմանը չի կարող լինել բանակցելի, հարաբերական կամ երկրորդական։

Քաղաքական դրդապատճառներով կալանավորված Նարեկ Սամսոնյանի առողջության կտրուկ վատթարացումը ահազանգ է, որը պետք է լսելի լինի բոլորի համար՝ անկախ քաղաքական դիրքերից։

Մարդկային կյանքը չի կարող դառնալ ճնշման գործիք, քաղաքական հաշվարկի նյութ կամ լռությամբ ընդունվող «ֆոնային ռիսկ»։ Այստեղ այլևս խոսքը դիրքորոշումների մասին չէ, այլ պատասխանատվության։

Նարեկ Սամսոնյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի։ Դա է պահանջում էլեմենտար բանականությունն ու մարդկային նվազագույն կարեկցանքը, ինչպես նաև` պարտքը:

Լռությունն այս պահին չեզոքություն չէ։

Լռությունը մասնակցություն է։

Դավիթ Անանյան

Մեկնաբանություններ

. .

