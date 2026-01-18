Մամուլի հաղորդագրություն
Այսօր՝ հունվարի 18-ին, Նիկոլ Փաշինյանի Չարենցավան նախատեսվող այցից առաջ, Չարենցավանի հինգ բնակիչներ՝ Գևորգ Հակոբյանը, Գագիկ Գաբրիելյանը, Ռուբեն Մամուլյանը, Ջիվան Ղալեչյանը և Մասիս Բաբախանյանը, առավոտյան ժամը 09:00–10:00-ն ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության կողմից ապօրինաբար բերման են ենթարկվել։
Նշված քաղաքացիները պատրաստվում էին իրականացնել խաղաղ քաղաքացիական ակցիա եկեղեցու բակում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը նախատեսում էր մասնակցել կեղծ «պատարագի»։
Ակցիան ուղղված էր նիկոլական վարչակարգի հետևողական հակաեկեղեցական քաղաքականության, ինչպես նաև Չարենցավանում անձնագրային բաժնի փակման որոշման դեմ, որը հերթական հարվածն է համայնքի բնակիչների իրավունքներին և սոցիալական անվտանգությանը։
Սակայն Սահմանադրությամբ երաշխավորված հավաքների և խոսքի ազատության իրացման փոխարեն, առավոտյան ժամերին ակցիայի կազմակերպիչներին բառի ուղիղ իմաստով առևանգել են իրենց տների բակերից։ Վեց ժամ շարունակ նրանց ընտանիքները որևէ տեղեկություն չեն ունեցել նրանց գտնվելու վայրի մասին։ Այս փաստը ոչ միայն իրավական կոպիտ խախտում է, այլև բացահայտ վկայում է այն մասին, որ Հայաստանում աստիճանաբար արմատավորվում են բռնապետական կառավարման մեթոդներ, որոնք բնորոշ են ավտորիտար ռեժիմներին։
Ավելի ուշ պարզվել է, որ ոստիկանությունը՝ ապօրինի և անհիմն կասկածների պատրվակով, երեք քաղաքացիների՝ Գևորգ Հակոբյանին, Գագիկ Գաբրիելյանին և Ռուբեն Մամուլյանին (լուսանկարում պատկերված անձինք), «զենք, զինամթերք և թմրանյութեր կրելու կասկածանքով» տեղափոխել է Հրազդան՝ Կոտայքի մարզային քրեական հետախուզության վարչություն, իսկ մյուս երկուսին՝ Ջիվան Ղալեչյանին և Մասիս Բաբախանյանին, պահել են Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում։
Հետագայում պարզվեց, որ Գագիկ Գաբրիելյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով՝ «ատելության խոսքի տարածում» մեղադրանքով, ընդամենը այն պատճառով, որ նրա մոտ հայտնաբերվել են Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարով թռուցիկներ։ Այս հանգամանքը հերթական անգամ ապացուցում է, որ նիկոլական իշխանությունը «ատելության խոսքի» իրավական ձևակերպումը վերածել է քաղաքական հետապնդման և հաշվեհարդարի գործիքի՝ լռեցնելու ռեժինի քննադատներին։
Նշված հինգ քաղաքացիներն այս պահին գտնվում են ազատության մեջ, սակայն տեղի ունեցածը չի կարող և չպետք է մոռացության մատնվի։
Մենք խստորեն դատապարտում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած՝ փոքրիկ բռնապետի տրամաբանությամբ գործող ռեժիմի այս բացահայտ ապօրինի, քաղաքականապես մոտիվացված և բռնաճնշիչ գործողությունները:
Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն ձևավորում է անձնակենտրոն իշխանական համակարգ, որը հիմնված է վախի, ճնշումների, ընտրովի արդարադատության և իրավապահ մարմինների լիակատար քաղաքական ենթարկման վրա։ Այսօր Հայաստանում պետական բոլոր կառույցները կենտրոնացված են մեկ անձի ձեռքում և ծառայում են ոչ թե հանրային շահին, այլ բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահպանմանը։
Դատապարտելով ռեժիմի անօրինական գործողությունները` մեր լիակատար աջակցությունն ենք հայտնում Չարենցավանի բնակիչներին:
Ազգային-ժողովրդավարական Բևեռի մամուլի ծառայություն
18 հունվարի, 2026 թվական, Երևան