Նորություններ » Հայկական կառավարիչների կողմից ՌԴ սահմանապահների փուլ առ փուլ հեռացումը հայ֊թուրքական, հայ֊իրանական սահմանից կարող է դառնալ լուրջ աղետ

19.01.2026 | 10:54

2025 թ ընթացքում հայ֊թուրքական սահմանն ապօրինի հատել և ձերբակալվել է մոտ 60 անձ։ Նրանք եղել են Աֆղանստանի, Պակիստանի, Բանգլադեշի քաղաքացիներ։

Արդյոք թուրքական կողմն ունեցել՞ է միջամտություն՝ նրանց Հայաստան ուղղորդելու, թե՞ ոչ, դժվար է ասել, բայց մի բան հաստատ է, որ Թուրքիան ոչ մի շահագրգռություն չունի Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում։

Հետաբար, Հայաստանի անվտանգային նման ցածր մակարդակի դեպքում, կարևոր է ռուս սահմանապահների դերը, ովքեր ձերբակալել և չեզոքացրել են սահմանախախտներին, բայց ահա հայկական կառավարիչների կողմից ՌԴ սահմանապահների փուլ առ փուլ հեռացումը հայ֊թուրքական, հայ֊իրանական սահմանից կարող է դառնալ լուրջ աղետ, Հայաստանը դարձնելով թմրանյութերի շրջանառության և ահաբեկիչների համար ազատ տեղաշարժի շատ բարենպաստ վայր։

Բնականաբար, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը ինքնուրույն, առանց որևէ աջակցության կարողանա ապահովել իր անվտանգությունը, սահմանների պաշտպանությունը և ինքնիշխանությունը, բայց նման անպատասխանատու կառավարիչների օրոք դա կբերի մեծ աղետների։

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

