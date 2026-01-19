Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.01.2026
 
Մարդը, երբ տեսավ, որ Արևմուտքի գործակալները պարտվեցին Իրանում՝ արդեն Երևանում նրանց փռում է ասֆшլտին ու ձերբակալում

19.01.2026 | 11:10

Սրանից լավ Նիկոլի էությունը ոչ մի իրադարձություն չէր կարող ցույց տալ։

Նիկոլն առանց իզմերի մարդ է․ Նիկոլի գլխավոր խնդիրը իշխանությունը պահելն է։ Մարդը, երբ տեսավ, որ Արևմուտքի գործակալները պարտվեցին Իրանում՝ արդեն Երևանում նրանց փռում է ասֆшլտին ու ձերբակալում։ Նույնն էլ աշխարհաքաղաքական խաղերում է։

Եթե Ռուսաստանը հաղթի, ապա Նիկոլը Հայաստանի օրհներգ կսարքի «Պուտին սկազալ արմյանամ դավատ պրախոդ» երգը ու ցմահ բանտարկության կտանի Բաբաջին ու Դանչոյին։

Եթե հաղթի Արևմուտքը, ապա չի բացառվում՝ հայտարարի, որ միшսեռ шմուսնությունները գերակա պլան են, ու դա ապացուցելու համար, ասենք օրինակ, ստիպի Մխոյին ու Արшյիկ Հшրությունյանին ամուսնшնալ, ինքն էլ քшվոր կանգնի։

Սա պետք է իմանան բոլորը, ովքեր պայքարում են նրա դեմ։ Փաշինյանը ոչ ռուսամետ է, ոչ արևմտամետ։ Փաշինյանը սիրում է բացшռապես իր աթոռը։

Բորիս ՄՈՒՐԱԶԻ

