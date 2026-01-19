Կորցրեցինք 15 երիտասարդ, բայց կրկին 0 պատասխան, 0 պատասխանատվություն

2023 թվական, հունվարի 19. Ազատ գյուղի
ՀՀ ՊՆ N զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանն այրվեց, այրվեցին 15 ողջ և առողջ զինվորներ։
Իսկ Նիկոլի «արդարադատությունը»՝ մինչ օրս
չի բացահայտել՝
*ո՞վ էր թույլ տվել, որ զինվորները տաքանան բենզինով,
*ո՞վ էր պատասխանատու կացարանի անմարդկային վիճակի համար,
*ո՞վ էր պարտավոր կանխել, բայց հանցավոր ձևով լռել է։
Զինվորական այս ողբերգությունից 3 տարի անց ունենք միայն մեղքը ներքևում փնտրող քննություն
և նիկոլական վերևներին պաշտպանող լռություն։
Եթե ունենայինք արդար պետություն, ապա
պատասխանատվությունը կհասներ մինչև քաղաքական ղեկավարում, սակայն Նիկոլի օրոք
ճշմարտությունը հարմար պահին է պետք լինում և պետք է լինում օգտագործելու համար լոկ, իսկ զինվորի կյանքը՝ միշտ երկրորդական է։
Մինչդեռ մենք կորցրեցինք 15 երիտասարդ՝ ամեն մեկը մի տան սյուն ու հենարան, ևս 15 հայ օջախ զրկվեց իր տղայից ու կրկին՝ 0 պատասխան, 0 պատասխանատվություն։
Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ