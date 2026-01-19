Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.01.2026
 
Նորություններ » Օվկիանոսը դրսից մաքրել անհնար է

Օվկիանոսը դրսից մաքրել անհնար է

Օվկիանոսը դրսից մաքրել անհնար է
19.01.2026 | 11:35

Այո, Եկեղեցին կենդանի օրգանիզմ է, բարեկարգության կարիք ունի միշտ: Սակայն օվկիանոսը դրսից մաքրել անհնար է, մանավանդ որ այն ինքն իրեն մաքրելու անբացատրելի հատկություն ունի: Նույնը վերաբերում է մանավանդ Հայ Եկեղեցուն:

Ասում են՝ «մենք Տիրոջը չենք դավել, քանզի Տերը Քրիստոսն է»: Բողոքականություն բուրող այս հաստատումը ձեր դեմ է աշխատում: ՈՒրեմն Տերն անկարո՞ղ է Իր Եկեղեցին բարեկարգել և օգնության է կանչել ձեզ և ինչ որ «մոլագարի», որ իրեն Լյութերի տեղ է դրե՞լ․․.

Վեհափառի հետ կարելի է և պետք է լինել գուցե հաճախ անհամաձայն, սակայն անհնազանդ՝ երբեք:

Այս տարրական ճշմարտությունն էլ չգիտեք, սակայն բարեկարգության մասին եք խոսում:

Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ

