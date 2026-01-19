Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Քառասուն օրական մանուկի ընծայման և մոր մաքրագործման կարգը

19.01.2026 | 11:50

Քառասուն օրական մանուկներին տաճար տանելու և Աստծուն ընծայաբերելու, ինչպես

նաև մոր հետծննդյան քառասունքի կարգը հաստատվել է Հին Կտակարանում Մովսես

մարգարեի կողմից: Այս օրենքը նոր շունչ ստացավ և պահպանվեց նաև քրիստոնյաների մեջ:

Այժմ, երբ քրիստոնյա ընտանիքում երեխա է ծնվում, Եկեղեցու կողմից հաստատված

կարգի համաձայն` ծնողները նրան ծննդյան քառասուներորդ օրը եկեղեցի են տանում, ուր և

կատարվում է քառասուն օրական մանուկի ընծայման և մոր մաքրագործման կարգը:

Կարգը մոր համար մաքրագործման, իսկ մանկան համար տաճարին ընծայման

խորհուրդն ունի, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը քառասուն օրականում ընծայվեց տաճարին:

Քառասուներորդ օրը մայրն իր նորածնին գրկած գալիս է եկեղեցի և ներս չմտնելով՝

կանգնում եկեղեցու գավթում, ապա քահանայի հրահանգով քառասուն անգամ ծնկի գալիս ու

կանգնում: Այդ ընթացքում քահանան մոր համար աղոթքի մեջ խնդրում է, որ Տերն արժանացնի

իր աղախնուն մտնել Իր սուրբ տաճար՝ հաղորդվելու սուրբ Մարմնին և Արյանը, մաքրի նրան

մարմնի և հոգու աղտերից: Իսկ երեխայի համար քահանան խնդրում է, որ Աստծո ողորմության

շնորհները հաստատուն լինի երեխայի վրա, որպեսզի լինի հզոր և աներկյուղ թշնամու

ներգործությունից, արժանացնի ընդունելու Իր սուրբ Մարմնինն ու Արյունը, ինչպես նաև

ունենա սրբության, հեզության, ճշմարտության և որդեգրության հոգի, լինի անբիծ և անարատ:

Այնուհետև մտնում են եկեղեցի, և քահանան, գրկելով նորածնին, բարձրանում է խորան,

մանկանն ընծայում Աստծուն, օրհնում և արձակում խաղաղությամբ:

Տեր Սմբատ քահանա ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՖԲ էջից

