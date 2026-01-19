Ադրբեջանաթուրքական պրագմատիկ և ռազմավարական ներդրում

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.01.2026
 
19.01.2026 | 12:56

ՈՒ ինչքան շատ գոռան, թե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ֆավորիտներն իրենք չեն, այնքան ավելի կհաստատվի, որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի աջակցությունն ունեն ընտրություններում հաղթելու համար:

Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար դա պրագմատիկ և ռազմավարական ներդրում է սեփական տարածաշրջանային ծրագրերն իրագործելու համար, առավել ևս, երբ չկա երաշխիք, թե ովքեր կլինեն հաջորդ իշխանությունները, արդյոք նրանք կկրե՞ն պարտվածի հոգեբանական բարդույթը, թե՞ ոչ...

Եթե հաջորդ իշխանությունները չկրեն պարտվածի հոգեբանական բարդույթը, չունենան պարտվածի վախեր, ստանձնած պարտավորություններ` կուլիսային և ոչ կուլիսային, ապա Թուրքիայի և Ադրբեջանի համար իսկապես բարդ իրավիճակ կստեղծվի:

Հատկապես «խաղաղության և համագործակցության» մասին հայտարարությունները Հայաստանի նոր իշխանություններին կտան մանևրելու և ՀՀ ազգային-պետական շահերը սպասարկելու լայն հնարավորություններ, պայմանով, որ հայկական նոր իշխանությունների հռետորաբանությունը ոչ թե կկոշտանա, այլ կհիմնվի առկա հնարավորություններն օգտագործելու և նոր հնարավորություններ ստեղծելու ռազմավարության վրա, թույլ չտալով հակառակ կողմին մանևրելու և կրկին «Կոշտ ուժը» (Hard power) քաղաքական հռետորաբանության գործիք դարձնելու համար:

Հետևաբար, Ֆիդանը, ով ոչ թե կադրային դիվանագետ է, այլ MiT (Ազգային հետախուզական ծառայության) երկար տարիների ղեկավար, մեղմ ասած հետախուզական ազդակ էր ուղարկում իրական մտադրությունների մասին:

ՈՒ ինչքան էլ երդվեն ու մազերը փետրեն, այնքան ավելի համոզիչ կդառնա այս կանխավարկածը՝ իր բոլոր հետևանքներով:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

