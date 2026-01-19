Մինչ Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է մնալ պատանդ Բաքվում՝ Ադրբեջանի բանտում, Դիլիջանի համայնքապետարանը նախաձեռնել է դատական գործընթաց՝ նրա ընտանիքին զրկելու քաղաքի կենտրոնական զբոսայգու կառավարման և զարգացման երկարաժամկետ իրավունքներից։ Նախաձեռնության հեղինակն է համայնքի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը՝ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչը, որի մասնակցությամբ վիճարկվում են մինչև 2030 թվականի դեկտեմբեր գործող պայմանագրերը։
Այս պայմանագրերը կնքվել էին Դիլիջանի զարգացման հիմնադրամի հետ, որը պատկանում է Վարդանյանների ընտանիքին, և նախատեսում էին կենտրոնական զբոսայգու ու հարակից մարզադաշտի վերականգնումն ու պահպանությունը։ Չնայած պայմանագրերը շարունակում են մնալ ուժի մեջ, համայնքապետարանը դատարանի միջոցով փորձում է դրանք վաղաժամկետ լուծարել։ Սարգսյանը նշանակվել է համայնքի ժամանակավոր ղեկավար 2021 թվականին և մինչ օրս շարունակում է զբաղեցնել այդ պաշտոնը։
Տասնհինգ տարի առաջ զբոսայգին գտնվում էր անմխիթար վիճակում, բաժանված էր մասնավոր հողամասերի և համարվում էր վտանգավոր։ Վարդանյանների ընտանիքը շուրջ 1 մլն դոլար է ծախսել հողերի հետգնումի վրա և ավելի քան 4 մլն դոլար ներդրել է զբոսայգու ու ենթակառուցվածքների վերականգնման համար։ Այսօր այն լիարժեք գործող հանրային տարածք է։
2012 թվականից ընտանիքը և նրանց գործընկերները Դիլիջանում ներդրել են մոտ 236 մլն դոլար, այդ թվում՝ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ստեղծման մեջ։ Հիմնադրամի տվյալներով՝ շինարարական թույլտվությունները ստացվել են 2018 թվականին, իսկ 2023-ից սկսած ներկայացվել են զբոսայգու զարգացման նոր առաջարկներ, ներառյալ մանկական խաղահրապարակը։ Դրանցից ոչ մեկը չի քննարկվել ավագանու կողմից։
Փոխարենը համայնքապետարանը դիմել է դատարան՝ հիմնադրամին մեղադրելով պայմանագրային պարտավորությունների խախտման մեջ՝ առանց կոնկրետ փաստերի ներկայացման։
Ռուբեն Վարդանյանի կինը հայցը որակել է որպես ճնշում ընտանիքի նկատմամբ՝ նշելով, որ ծրագրերը արդեն սառեցվել են։ Առանձին՝ 63 մլն դրամի պահանջը դատարանը մերժել է որպես անհիմն։
301 Հայերեն ՖԲ էջից