Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.01.2026
 
Եվրոպացի պատգամավորները պատրաստ են կասեցնել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ առևտրային գործարքի հաստատումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ այն երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու խոստման պատճառով, որոնք ամերիկյան սպառնալիքների պայմաններում աջակցել են Գրենլանդիային: Եվրոպական խորհրդարանի խոշորագույն քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունն այլևս հնարավոր չէ:               
 
Նորություններ » Հայ Առաքելական Եկեղեցին ինքնավար կրոնական հաստատություն է, որը գործում է կանոնական իրավունքի և սեփական կանոնադրությունների հիման վրա

Հայ Առաքելական Եկեղեցին ինքնավար կրոնական հաստատություն է, որը գործում է կանոնական իրավունքի և սեփական կանոնադրությունների հիման վրա

Հայ Առաքելական Եկեղեցին ինքնավար կրոնական հաստատություն է, որը գործում է կանոնական իրավունքի և սեփական կանոնադրությունների հիման վրա
19.01.2026 | 13:39

Նիկոլ Փաշինյանի՝ Հայ Առաքելական Եկեղեցու ներքին կառավարմանն առնչվող հրապարակային հայտարարություններն ու գործողությունները ուղղակիորեն առաջացնում են պետական իշխանության օրինականության և սահմանների հարցը։

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն իրականացնելու միայն այն գործողությունները, որոնց համար ուղղակիորեն լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Այդ լիազորություններից դուրս ցանկացած գործողություն ապօրինի է։

Հայ Առաքելական Եկեղեցին ինքնավար կրոնական հաստատություն է, որը գործում է կանոնական իրավունքի և սեփական կանոնադրությունների հիման վրա։ Հայաստանի Սահմանադրությունն ու օրենքները գործադիր իշխանությանը չեն վերապահում եկեղեցական լեգիտիմությունը որոշելու, եկեղեցական որոշումները անվավեր ճանաչելու կամ եկեղեցական առաջնորդների լիազորությունները հաստատելու կամ մերժելու իրավունք։ Հետևաբար, պետության ցանկացած միջամտություն եկեղեցու կառավարմանը դուրս է նրա իրավասություններից։

Երբ պետական պաշտոնյան հրապարակավ հայտարարում է եկեղեցական որոշումները առոչինչ կամ արտահայտվում է եկեղեցական ղեկավարության լեգիտիմության վերաբերյալ, նա գործում է առանց իրավական հիմքի՝ փաստացի կասեցնելով Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի գործողությունը։

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 420-րդ հոդվածը սահմանադրական կարգի տապալում է համարում նաև Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված նորմի գործողության փաստացի դադարեցումը։

Այս հարցը հստակ դրսևորվեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարության մեջ, որտեղ նա նշեց, որ «Կտրիճ Ներսիսյանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս չէ», նրա ընդունած որոշումները «արժեք չունեն և առոչինչ են», ինչպես նաև հաստատեց Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի՝ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի կարգավիճակը։

Կառավարության ղեկավարի կողմից արված նման հայտարարությունները հանդիսանում են պետական իշխանության իրականացման ձև և կարող են ունենալ իրավական ու վարչական հետևանքներ։ Այդպիսով խոսքը վերաբերում է Սահմանադրության ուղղակի խախտմանն ու գործողությունների, որոնք կարող են ընկնել քրեական օրենսդրության կարգավորման դաշտ։

301 Հայերեն ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 62

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհը գնում է հզորների շուրջ ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ

Աշխարհաքաղաքականության ընթացիկ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ աշխարհը գնում է հզորների շուրջը ազդեցության զոնաների կառուցման ուղղությամբ, մի բան, որի հաջողությունը պետք է հիմնված լինի ուժային հիերարխիաների ներսում և դրսում գործող օրինաչափությունների վրա...

Սոցցանցային գրառումներ

Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես
Մտնում ես դեղատուն, կարծես նկարչական սալոն մտնես

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.