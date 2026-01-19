Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Եվրոպացի պատգամավորները պատրաստ են կասեցնել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ առևտրային գործարքի հաստատումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ այն երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու խոստման պատճառով, որոնք ամերիկյան սպառնալիքների պայմաններում աջակցել են Գրենլանդիային: Եվրոպական խորհրդարանի խոշորագույն քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունն այլևս հնարավոր չէ:               
 
19.01.2026

Եթե կան մարդիկ, որոնք պատմական իրողություններից կտրված՝ առանց քննադատական մտածողության կուլ են տալիս ամերիկյան «փափուկ փաթեթավորմամբ» մատուցված թույնը, ապա նրանց պետք է հիշեցնել մի ճշմարտություն, որը պատահական մարդու խոսք չէ։ ԱՄՆ-ի դարավոր վարչական համակարգի առանցքային ճարտարապետներից մեկը՝ Հենրի Քիսինջերը, բացահայտել է ամերիկյան պետականության իրական էության գաղտնագրի էությունը իր հայտնի թեզով. «ԱՄՆ-ի հետ թշնամանալը վտանգավոր է, իսկ բարեկամանալը՝ մահացու»։ Այս միտքը սոսկ աֆորիզմ չէ։ Դա դարերով ձևավորված աշխարհաքաղաքական պրակտիկայի խտացված բանաձևն է։ Ամերիկան երբեք չի ունեցել բարեկամներ՝ ունեցել է միայն շահեր։ Եվ որտեղ շահը սպառվել է, այնտեղ «բարեկամությունը» վերածվել է քայքայման, քաոսի ու պետականության կորուստի։

Պատմությունը լի է օրինակներով՝ Լատինական Ամերիկայից մինչև Մերձավոր Արևելք, Եվրոպայից մինչև Ասիա։ Ամերիկյան հովանավորությունը երբեք չի պաշտպանել ինքնիշխանությունը, այլ վերածել է այն կախվածության գործիքի։ Իսկ կախվածությունը միշտ ավարտվում է քաղաքական, տնտեսական և երբեմն՝ ֆիզիկական ոչնչացմամբ։ Ուստի, նախքան հերթական անգամ հիանալ «ժողովրդավարության արժեքների» ու «աջակցության» գեղեցիկ բառերով, արժե կանգ առնել ու հարց տալ. ո՞ւմ շահն է դա սպասարկում, և ո՞ր երկրի հաշվին։

Գնացեք ու խորը մտածեք։

Պատմությունը ներողամիտ չէ միամիտների հանդեպ։

«Ճշմարտության Ձայն»-ի ՖԲ էջից

