Եվրոպացի պատգամավորները պատրաստ են կասեցնել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ առևտրային գործարքի հաստատումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ այն երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու խոստման պատճառով, որոնք ամերիկյան սպառնալիքների պայմաններում աջակցել են Գրենլանդիային: Եվրոպական խորհրդարանի խոշորագույն քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունն այլևս հնարավոր չէ:               
 
Նորություններ » Մեկ` Աստծո հետ

Մեկ` Աստծո հետ

Մեկ` Աստծո հետ
19.01.2026 | 21:59
Հունվարի 20
Ես և Հայրս մեկ ենք:
Պատկերացրեք, որ դուք էլ կարող եք մեկ լինել` ողջ տիեզերքի Տիրակալի հետ:
Կարո՞ղ է արդյոք մարդու երևակայությունը սրանից ավելի անհասանելի բարձրության հասնել:
Եթե կամենում եք իրագործված տեսնել ձեր առանձնաշնորհը, հերիք է, որ մտածեք այդ մասին, և ձեր մտածումը անմիջապես իրականության պատկեր կստանա:
Ես ասել եմ.
«Ձեր Սերը կապեք ոչ թե երկրավոր բաների հետ, այլ` երկնավոր բաների»:
Նյութականի մասին մտածել ու խորհել, երբ սկսել ես ապրել Իմ ներկայության մեջ, նշանակում է նյութականը իրականացնել:
Նույն օրենքը գործում է նաև հոգևոր իրականության մեջ: Հետևաբար, պետք է շատ զգույշ լինես, մտածես ու ցանկանաս այնպիսի բաներ, որոնք, ըստ ամենայնի օգնեն, և ոչ թե արգելք լինեն քո հոգևոր աճին:
Մտածիր սիրո մասին, և սերը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին, որ մտածում ես:
Չար ու աննպաստ մտածումներ ունեցիր, և չարությունը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին, որ մտածում ես:
Ֆիզիկական իրականությունը խորհրդանշում է` իմացական ու հոգևոր վիճակները:
