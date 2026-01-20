Մեկ` Աստծո հետ
Ես և Հայրս մեկ ենք:
Պատկերացրեք, որ դուք էլ կարող եք մեկ լինել` ողջ տիեզերքի Տիրակալի հետ:
Կարո՞ղ է արդյոք մարդու երևակայությունը սրանից ավելի անհասանելի բարձրության հասնել:
Եթե կամենում եք իրագործված տեսնել ձեր առանձնաշնորհը, հերիք է, որ մտածեք այդ մասին, և ձեր մտածումը անմիջապես իրականության պատկեր կստանա:
Ես ասել եմ.
«Ձեր Սերը կապեք ոչ թե երկրավոր բաների հետ, այլ` երկնավոր բաների»:
Նյութականի մասին մտածել ու խորհել, երբ սկսել ես ապրել Իմ ներկայության մեջ, նշանակում է նյութականը իրականացնել:
Նույն օրենքը գործում է նաև հոգևոր իրականության մեջ: Հետևաբար, պետք է շատ զգույշ լինես, մտածես ու ցանկանաս այնպիսի բաներ, որոնք, ըստ ամենայնի օգնեն, և ոչ թե արգելք լինեն քո հոգևոր աճին:
Մտածիր սիրո մասին, և սերը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին, որ մտածում ես:
Չար ու աննպաստ մտածումներ ունեցիր, և չարությունը կշրջապատի քեզ ու բոլոր նրանց, ում մասին, որ մտածում ես:
Ֆիզիկական իրականությունը խորհրդանշում է` իմացական ու հոգևոր վիճակները:
