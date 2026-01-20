Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.01.2026
 
Եվրոպացի պատգամավորները պատրաստ են կասեցնել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ առևտրային գործարքի հաստատումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ այն երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու խոստման պատճառով, որոնք ամերիկյան սպառնալիքների պայմաններում աջակցել են Գրենլանդիային: Եվրոպական խորհրդարանի խոշորագույն քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունն այլևս հնարավոր չէ:               
 
Երեկվա խուզարկության հետևանքները

Երեկվա խուզարկության հետևանքները
20.01.2026 | 12:08

Երեկ քննչական կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկության արդյունքում պարզեցին, որ ես բիբլիոֆիլ եմ, ֆիլատելիստ եմ, ֆիլոկարտիստ եմ, ֆիլումենիստ ու ֆալերիստ եմ: Այս կապակցությամբ առանձին արձանագրություն չի կազմվել: Ու մինչ դատավոր ՄԱՍԻՍ Մելքոնյանն ընդհուպ կմոտենա ԱՐԱՐԱՏ Միրզոյանին, խուզարկության ժամանակ պատկան մարմիններին ինքնակամ խոստովանեցի, որ 2021-2025 թվականների ընթացքում, վատնելով ընտանեկան բյուջեի սուղ միջոցները, ավելի քան 15 պետական գրադարանների ու թանգարանների ֆոնդերին հանձնել եմ շուրջ 900 թանգարանային արժեքներ՝ ծախսելով մոտ 1 մլն ՀՀ դրամ:

Ստորև ներկայացնում եմ այդ հաստատությունների ցանկը.

Հայաստանի ազգային արխիվ

Հայաստանի ազգային գրադարան

Հայաստանի պատմության թանգարան

Հայաստանի պետական պատկերասրահ

Մատենադարան (15-րդ դարի մագաղաթյա ձեռագրի պատառիկ)

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան

Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան

Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ

Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ

Գրականության և արվեստի թանգարան

Երևան քաղաքի պատմության թանգարան

Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան

Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան, Գյումրի

Հայկ Դեմոյան

Դիտվել է՝ 59

Մեկնաբանություններ

