Երեկվա խուզարկության հետևանքները

Երեկ քննչական կոմիտեի աշխատակիցները խուզարկության արդյունքում պարզեցին, որ ես բիբլիոֆիլ եմ, ֆիլատելիստ եմ, ֆիլոկարտիստ եմ, ֆիլումենիստ ու ֆալերիստ եմ: Այս կապակցությամբ առանձին արձանագրություն չի կազմվել: Ու մինչ դատավոր ՄԱՍԻՍ Մելքոնյանն ընդհուպ կմոտենա ԱՐԱՐԱՏ Միրզոյանին, խուզարկության ժամանակ պատկան մարմիններին ինքնակամ խոստովանեցի, որ 2021-2025 թվականների ընթացքում, վատնելով ընտանեկան բյուջեի սուղ միջոցները, ավելի քան 15 պետական գրադարանների ու թանգարանների ֆոնդերին հանձնել եմ շուրջ 900 թանգարանային արժեքներ՝ ծախսելով մոտ 1 մլն ՀՀ դրամ:
Ստորև ներկայացնում եմ այդ հաստատությունների ցանկը.
Հայաստանի ազգային արխիվ
Հայաստանի ազգային գրադարան
Հայաստանի պատմության թանգարան
Հայաստանի պետական պատկերասրահ
Մատենադարան (15-րդ դարի մագաղաթյա ձեռագրի պատառիկ)
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան
Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարան
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ
Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտ
Գրականության և արվեստի թանգարան
Երևան քաղաքի պատմության թանգարան
Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան
Ավետիք Իսահակյանի տուն թանգարան, Գյումրի
Հայկ Դեմոյան