Նորություններ » Մենք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ առանց Տիրոջ ելք չենք գտնի

Մենք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ առանց Տիրոջ ելք չենք գտնի

Մենք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ առանց Տիրոջ ելք չենք գտնի
20.01.2026 | 12:41

Շատ է պետք աղոթել բոլոր հոգևորականների համար, նամանավանդ տատանվողների և նրանց, ովքեր տարբեր բռնաճնշումների տակ են հայտարարություններ արել: Նրանք վստահաբար գիտեն, որ իրենց առաջնորդները եկեղեցու «բարենորոգման» ծրագիր չունե՛ն: Նրանք լա՛վ գիտեն, թե որտեղից են փչում քամիները: Բայց, տարբեր պատճառներով չեն կարողացել մերժել այն պարտադրանքները, որոնք հետևողական կերպով իրենց արվել և արվում են:

Չի՛ կարելի կարգի մեջ գտնվող հոգևորականներին անիծել, վիրավորել, հայհոյել, անձնական դաշտ մտնել: Դրանով Լույսի որդիները կտարբերվեն խավարի որդիներից, ովքեր Աստծո տեղը այլ մարդկանց անձերն են դատում ու ընկնում ծանր մեղքերի մեջ: Մեծ տարբերություն կա անձը չդատելու և գործերին ուղիղ դատաստան անելու միջև: Մենք իրենց անձը չենք քննում: Իրենց դատավորն Աստված է: Մենք խոսում ենք միայն եկեղեցադավ երևույթների, եկեղեցու հակականոնական ընթացքի և նվիրապետական կարգի դեմ ընդվզման մասին:

Սիրելինե՛ր, մի գործած մեղքը մյուսով չի՛ ծածկվում: Պետք է աղոթքով, կարեկցանքով, սիրով ծածկել առաջացած վերքերը: Միգուցե, Աստված տնօրինի և նրանք վերադառնան Եկեղեցու կանոնական դաշտ: Տերը չի կամենում որևէ մեկի կործանումը, այլ` փրկությունը: Մեր այս վիճակի համար բոլորս ունենք մեր պատասխանատվության փոքր կամ մեծ բաժինն ու չափը: Սիրելինե՛ր, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, որ ավելորդ մեղքերի բեռ չվերցնենք մեզ վրա:

Մենք այնպիսի վիճակի մեջ ենք, որ առանց Տիրոջ ելք չենք գտնի:

Եկեք միասին աղոթենք`

Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն. եւ բեւեռա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն, եւ զերկիւղ գեհենոյն, եւ զսէր արքայութեանն. զի զղջացայց ի մեղաց եւ գործեցից զարդարութիւն

եւ ողորմեա' քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Մոլորյալներին դարձի՛ բերող, դարձրո՛ւ ինձ չար սովորություններիցս դեպի բարի սովորություն և բևեռի՛ր հոգուս մեջ մահվան սոսկալի օրը, գեհենի երկյուղը և արքայության սերը, որպեսզի զղջամ մեղքերի համար ու գործեմ արդարություն. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ս. Ներսես Շնորհալի (Հավատով խոստովանիմ ԺԷ)

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հ․Գ․

Լուսանկարում՝ միասնական աղոթք` առավոտյան ժամերգություն Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանքում:

