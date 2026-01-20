Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.01.2026
 
Հայ բանտարկյալներին Աստվածաշունչ չի թույլատրվում փոխանցել, կրոնական դաջվածքներն անգամ այրել են

20.01.2026 | 15:06

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը մանրամասներ է ներկայացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների մասին:

«Դա քրիստոնյա հայերի դատավարություն է։ Քրիստոնեությունը վերաբերմունքի առումով գործոն է․ սա են մեզ ցուցադրում նաև կրոնական սիմվոլներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Թեև որոշ գրքեր թույլատրվում է տրամադրել հայ բանտարկյալներին, սակայն հնարավոր չէ փոխանցել Աստվածաշունչ, և սա բացատրություն չունի։ Թե՛ Ռուբեն Վարդանյանին է սա արգելվել, թե՛ այլ բանտարկյալներին։ Կրոնական սիմվոլները հավաքվել են, արգելվել է դրանք թողնել բանտարկյալների մոտ, անգամ դաջվածքները այրվել են»,- մանրամասնել է իրավապաշտպանը։

