Հայ բանտարկյալներին Աստվածաշունչ չի թույլատրվում փոխանցել, կրոնական դաջվածքներն անգամ այրել են

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը մանրամասներ է ներկայացրել ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների մասին:
«Դա քրիստոնյա հայերի դատավարություն է։ Քրիստոնեությունը վերաբերմունքի առումով գործոն է․ սա են մեզ ցուցադրում նաև կրոնական սիմվոլներին առնչվող մի շարք հարցեր։ Թեև որոշ գրքեր թույլատրվում է տրամադրել հայ բանտարկյալներին, սակայն հնարավոր չէ փոխանցել Աստվածաշունչ, և սա բացատրություն չունի։ Թե՛ Ռուբեն Վարդանյանին է սա արգելվել, թե՛ այլ բանտարկյալներին։ Կրոնական սիմվոլները հավաքվել են, արգելվել է դրանք թողնել բանտարկյալների մոտ, անգամ դաջվածքները այրվել են»,- մանրամասնել է իրավապաշտպանը։
