TRIPP-ի իրագործումը սպառնալիք է նաև Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը

20.01.2026 | 15:53

Երթուղու ներքո կյանքի է կոչվելու Ջաբրաիլ-Նախիջևան էլեկտրաէներգետիկ հանգույցի նախագիծը` կոչված ապահովելու ա) էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ադրբեջանական էքսկլավ ու բ) էլեկտրաէներգիայի սվոփ-մատակարարում Թուրքիայով Եվրոպա։ ԵՄ-ը դա կանվանի դիվերսիֆիկացում, սակայն փաստացի դա կլինի Բրյուսելի վրա Վաշինգտոնի ազդեցության հերթական գործիք։

Հատկանշական է, որ 2025 թ. նոյեմբերին Փաշինյանը և Ալիևը Կոպենհագենում քննարկել են «Թրամփի ուղով» էլեկտրահաղորդման գծերի և գազատարի կառուցման հարցը։

Փաստացի քննարկվում է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ինտեգրումը ադրբեջանականին։

Այստեղից էլ` ԱԷԿ-ի մշուշոտ ապագան ու ՀԷՑ-ի «ոդիսականը»։

Առանձին խնդիր է նույն երթուղով գազատարի կառուցումը։ Հեռահար նպատակը «Անդրկասպյան գազամուղի» կառուցումն է, որով կապահովվի Կենտրոնական Ասիայից, մասնավորապես, Թուրքմենստանից Եվրոպա գազի արտահանումը։

Սակայն դա երկարաժամկետ ու չափազանց բարդ նպատակադրում է` հաշվի առնելով նույն Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի խնդիրը։

Իսկ կարճաժամկետ հեռանկարում TRIPP-ով կառուցվող գազատարը

կմիանա Հայաստանի գազատրանսպորտային համակարգին, ինչի արդյունքում էապես կնվազի գազի ներկրումը Ռուսաստանից ու կդրվի «Գազպրոմ Արմենիայի» պետականացման, այնուհետև արևմտյան որևէ ընկերության փոխանցելու հարցը։

Սցենարը նոր չէ։

Վահե Դավթյան

