ՊԵԿ-ն ընդդեմ թոշակառուների

Ուրեմն, երեկ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն թոշակառուին տեղեկացնում է, որ 4 տարի առաջ (՞՞՞) վերջինս իրավախախտում է կատարել և պետք է տուգանք վճարի, այն էլ` 4 տարվա տոկոսներով: Դե, Նոր Հայաստանում ենք ապրում, հետևաբար` չենք զարմանում, որ այստեղ չեն գործում դասական իրավական հասկացություններն, օրինակ` հայցային վաղեմությունը: Նոր Հայաստանում արմատավորվել է «վայրի իրավունքը»: Տեսականորեն` այստեղ կարող են պահանջել և ստանալ ՀՀ քաղաքացու ապուպապի` սուլթան Աբդուլ Համիդին չվճարված հողի հարկը: Սակայն, դա էլ մի կողմ: Պարզվում է` Նոր Հայաստանում նույնիսկ տուգանք վճարելը «խաղ ու պար» չէ: Շարունակեմ:
Թոշակառուն, չհավատալով Նոր Հայաստանի արդարադատությանը, որոշում է վճարել տուգանքը: Քանի որ Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ թոշակառուներն իրենց ծախսերը պետք է կատարեն բացառապես անկանխիկ եղանակով, մեր հերոս-թոշակառուն վերցնում է թոշակի քարտը և գնում «ՀայՓոստ»` տուգանքը վճարելու: «ՀայՓոստ»-ում վերջինիս տեղեկացնում են գործարքը կատարելու անհնարինության մասին: Բանկերում նույնպես չի ստացվում վճարել տուգանքը: Նոր Հայաստանի անցուդարձից հասկացողներից մեկը թոշակառուին բացատրում է, որ ամենասկսբից վերջինս պետք է այցելի ՊԵԿ, ստանա ՀՎՀՀ, այնուհետև` գնա բջջային օպերատորի գրասենյակ և էլեկտրոնային ստորագրություն ստանա: Դրանից հետո` լրացնի տարեկան հայտարարագիրը, որտեղ ներառի 4 տարի առաջ ունեցած եկամուտը և այդ քայլերն իրականացնելուց հետո միայն թոշակառուն կկարողանա վճարել 4 տարվա վաղեմություն ունեցող և օրեկան աճող տուգանքը:
Թարսի պես, թոշակառուն գյուղում է ապրում` ՊԵԿ չկա, բջջային օպերատորի գրասենյակ չկա: Բացի դրանից` թոշակառուն չգիտի օգտվել համակարգչից, առավեևս` հայտարարագիր գրել: Ստիպված մի քանի անգամ քաղաք է գնում, հաշվապահությունից հասկացող մարդ վարձում: Մի խոսքով, թոշակառուն բացի 4 տարվա վաղեմություն ունեցող և օրեցօր աճող տուգանքից, ստիպված է վճարել տրանսպորտի, էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռքբերելու և հաշվապահական ծառայությունների համար: Եվ, «ամենակարևորը»` թոշակառուն չի կարողանում կատարել Փաշինյան Նիկոլի «պատվիրաններից» մեկը` վճարել քարտով:
Зато 2027 թվականին մեր պաշտոնյաների պարգևավճարներն էլ ավելի կբարձրանան: Չէ՞ որ ինչ անում ենք, նրանց համար ենք անում:
Կարեն Հեքիմյան