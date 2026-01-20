Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.01.2026
 
Եվրոպացի պատգամավորները պատրաստ են կասեցնել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ առևտրային գործարքի հաստատումը նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ այն երկրների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու խոստման պատճառով, որոնք ամերիկյան սպառնալիքների պայմաններում աջակցել են Գրենլանդիային: Եվրոպական խորհրդարանի խոշորագույն քաղաքական ուժի՝ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) նախագահ Մանֆրեդ Վեբերը շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ համաձայնությունն այլևս հնարավոր չէ:               
 
Նորություններ » ՊԵԿ-ն ընդդեմ թոշակառուների

ՊԵԿ-ն ընդդեմ թոշակառուների

ՊԵԿ-ն ընդդեմ թոշակառուների
20.01.2026 | 17:24

Ուրեմն, երեկ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն թոշակառուին տեղեկացնում է, որ 4 տարի առաջ (՞՞՞) վերջինս իրավախախտում է կատարել և պետք է տուգանք վճարի, այն էլ` 4 տարվա տոկոսներով: Դե, Նոր Հայաստանում ենք ապրում, հետևաբար` չենք զարմանում, որ այստեղ չեն գործում դասական իրավական հասկացություններն, օրինակ` հայցային վաղեմությունը: Նոր Հայաստանում արմատավորվել է «վայրի իրավունքը»: Տեսականորեն` այստեղ կարող են պահանջել և ստանալ ՀՀ քաղաքացու ապուպապի` սուլթան Աբդուլ Համիդին չվճարված հողի հարկը: Սակայն, դա էլ մի կողմ: Պարզվում է` Նոր Հայաստանում նույնիսկ տուգանք վճարելը «խաղ ու պար» չէ: Շարունակեմ:

Թոշակառուն, չհավատալով Նոր Հայաստանի արդարադատությանը, որոշում է վճարել տուգանքը: Քանի որ Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ թոշակառուներն իրենց ծախսերը պետք է կատարեն բացառապես անկանխիկ եղանակով, մեր հերոս-թոշակառուն վերցնում է թոշակի քարտը և գնում «ՀայՓոստ»` տուգանքը վճարելու: «ՀայՓոստ»-ում վերջինիս տեղեկացնում են գործարքը կատարելու անհնարինության մասին: Բանկերում նույնպես չի ստացվում վճարել տուգանքը: Նոր Հայաստանի անցուդարձից հասկացողներից մեկը թոշակառուին բացատրում է, որ ամենասկսբից վերջինս պետք է այցելի ՊԵԿ, ստանա ՀՎՀՀ, այնուհետև` գնա բջջային օպերատորի գրասենյակ և էլեկտրոնային ստորագրություն ստանա: Դրանից հետո` լրացնի տարեկան հայտարարագիրը, որտեղ ներառի 4 տարի առաջ ունեցած եկամուտը և այդ քայլերն իրականացնելուց հետո միայն թոշակառուն կկարողանա վճարել 4 տարվա վաղեմություն ունեցող և օրեկան աճող տուգանքը:

Թարսի պես, թոշակառուն գյուղում է ապրում` ՊԵԿ չկա, բջջային օպերատորի գրասենյակ չկա: Բացի դրանից` թոշակառուն չգիտի օգտվել համակարգչից, առավեևս` հայտարարագիր գրել: Ստիպված մի քանի անգամ քաղաք է գնում, հաշվապահությունից հասկացող մարդ վարձում: Մի խոսքով, թոշակառուն բացի 4 տարվա վաղեմություն ունեցող և օրեցօր աճող տուգանքից, ստիպված է վճարել տրանսպորտի, էլեկտրոնային ստորագրություն ձեռքբերելու և հաշվապահական ծառայությունների համար: Եվ, «ամենակարևորը»` թոշակառուն չի կարողանում կատարել Փաշինյան Նիկոլի «պատվիրաններից» մեկը` վճարել քարտով:

Зато 2027 թվականին մեր պաշտոնյաների պարգևավճարներն էլ ավելի կբարձրանան: Չէ՞ որ ինչ անում ենք, նրանց համար ենք անում:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 86

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

TRIPP-ի իրագործումը սպառնալիք է նաև Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը

TRIPP-ի իրագործումը սպառնալիք է նաև Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը

Երթուղու ներքո կյանքի է կոչվելու Ջաբրաիլ-Նախիջևան էլեկտրաէներգետիկ հանգույցի նախագիծը` կոչված ապահովելու ա) էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ադրբեջանական էքսկլավ ու բ) էլեկտրաէներգիայի սվոփ-մատակարարում Թուրքիայով Եվրոպա։ ԵՄ-ը դա կանվանի դիվերսիֆիկացում, սակայն փաստացի դա կլինի Բրյուսելի վրա Վաշինգտոնի ազդեցության հերթական գործիք...

Սոցցանցային գրառումներ

Ի՞նչ է անելու թաթար-ազերին դրախտում
Ի՞նչ է անելու թաթար-ազերին դրախտում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
bscribe">ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.