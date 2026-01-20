Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ՆԱՏՕ-ի անդամները դադարեցրել են հետախուզական տվյալներ փոխանցել Վաշինգտոնին՝ Գրենլանդիայի առնչությամբ Դոնալդ Թրամփի հավակնությունների և դաշինքի ներսում վստահության վատթարացման պատճառով՝ հաղորդում է բրիտանական I Paper պորտալը։ Եվրոպական երկրների հետախուզական մարմինները մտահոգություն ունեն, որ տեղեկատվությունը կարող է հասնել Թրամփին և օգտագործվել կղզին ուժով գրավելու փորձի համար։               
 
Խճողված օր

Խճողված օր

Խճողված օր
20.01.2026 | 21:59
Հունվարի 21
Հավատա, որ Ես քեզ հետ եմ և Իմ հսկողության տակ եմ պահում ամեն ինչ:
Երբ Իմ խոսքը ասվել է, նշանակում է դրա դեմ անզո՛ր է ամեն ինչ:
Հանգի՛ստ եղիր:
Բնավ մի’ վախենա:
Դեռևս շատ սովորելու բաներ ունես: Սովորի՛ր շարունակ, մինչև որ կարողանաս անգամ ամենամռայլ օրը երգո՛վ դիմավորել:
«Երգեցե՛ք երգ Տեառն»:
Ձախորդ օրվա մեջ Ինձ ուղղված ձեր գոհության երգը` ձեր լավագույն ընկերակիցն է:
Միայն թե, թող սերը լինի` այդ եղանակի մեջ հնչող ամենաբա՛րձր ձայնանիշը:
Միշտ զվա՛րթ եղիր:
Հրճվանքը թող քե՛զ հետ լինի:
ՈՒրախացի՛ր Ինձնով, մնա՛ Ինձ հետ:
Բնավ մի’ վախեցիր:
«Ներքևում Հավիտենակա՛ն զենքեր կան»:
Դրանից ցած չե՛ս կարող իջնել:
Հանգստացիր դրանց մեջ, ինչպես հոգնած մանուկն է ննջում խաղաղված:
Տարածաշրջանային

TRIPP-ի իրագործումը սպառնալիք է նաև Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը

TRIPP-ի իրագործումը սպառնալիք է նաև Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը

Երթուղու ներքո կյանքի է կոչվելու Ջաբրաիլ-Նախիջևան էլեկտրաէներգետիկ հանգույցի նախագիծը` կոչված ապահովելու ա) էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ադրբեջանական էքսկլավ ու բ) էլեկտրաէներգիայի սվոփ-մատակարարում Թուրքիայով Եվրոպա։ ԵՄ-ը դա կանվանի դիվերսիֆիկացում, սակայն փաստացի դա կլինի Բրյուսելի վրա Վաշինգտոնի ազդեցության հերթական գործիք...

Սոցցանցային գրառումներ

Ի՞նչ է անելու թաթար-ազերին դրախտում
Ի՞նչ է անելու թաթար-ազերին դրախտում

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը" />
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
.