Խճողված օր
20.01.2026 | 21:59
Հավատա, որ Ես քեզ հետ եմ և Իմ հսկողության տակ եմ պահում ամեն ինչ:
Երբ Իմ խոսքը ասվել է, նշանակում է դրա դեմ անզո՛ր է ամեն ինչ:
Հանգի՛ստ եղիր:
Բնավ մի’ վախենա:
Դեռևս շատ սովորելու բաներ ունես: Սովորի՛ր շարունակ, մինչև որ կարողանաս անգամ ամենամռայլ օրը երգո՛վ դիմավորել:
«Երգեցե՛ք երգ Տեառն»:
Ձախորդ օրվա մեջ Ինձ ուղղված ձեր գոհության երգը` ձեր լավագույն ընկերակիցն է:
Միայն թե, թող սերը լինի` այդ եղանակի մեջ հնչող ամենաբա՛րձր ձայնանիշը:
Միշտ զվա՛րթ եղիր:
Հրճվանքը թող քե՛զ հետ լինի:
ՈՒրախացի՛ր Ինձնով, մնա՛ Ինձ հետ:
Բնավ մի’ վախեցիր:
«Ներքևում Հավիտենակա՛ն զենքեր կան»:
Դրանից ցած չե՛ս կարող իջնել:
Հանգստացիր դրանց մեջ, ինչպես հոգնած մանուկն է ննջում խաղաղված:
