Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.01.2026
 
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Փոքր, աննկատ դրվագներից էր կազմված Ֆրունզիկ Մկրտչյանի իրական կենսագրությունը

Փոքր, աննկատ դրվագներից էր կազմված Ֆրունզիկ Մկրտչյանի իրական կենսագրությունը

Փոքր, աննկատ դրվագներից էր կազմված Ֆրունզիկ Մկրտչյանի իրական կենսագրությունը
21.01.2026 | 11:51

Մի անգամ՝ նկարահանման ընդմիջման ժամանակ, Ֆրունզիկը նկատեց, որ լուսավորիչներից մեկը նստած է անկյունում՝ գլուխը ձեռքին, աչքերը կարմրած։ Ոչ ոք չէր հարցնում՝ ինչ է եղել։ Նա մոտեցավ, նստեց կողքին, լուռ ծխախոտ հանեց, բայց չվառեց։

- Չվառե՞նք, - ասաց լուսավորիչը։

- Չէ, - ժպտաց Ֆրունզիկը, - թող ծուխը չխանգարի խոսելուն։

Երկար լռեցին։ Հետո տղան շշնջաց, որ երեխան հիվանդ է, գումար չկա, տունը ծանր է դարձել։ Ֆրունզիկը ոչինչ չասաց, պարզապես վեր կացավ, գնաց իր վերարկուի մոտ, վերադարձավ ու գրպանից հանեց մի ծրար։

- Սա ֆիլմի համար չեն տալիս, - ասաց հանգիստ, - սա մարդ լինելու համար է։

Տղան փորձեց մերժել, բայց Ֆրունզիկը ձեռքը դրեց նրա ուսին ու ավելացրեց.

- Երբ երեխադ լավ լինի, մեկ ուրիշին օգնիր։ Այդպես է ամեն ինչ վերադառնում։

Երբ նկարահանումը վերսկսվեց, նա նորից դարձավ էկրանի այն մարդը, որին բոլորը ճանաչում էին։ Բայց լուսավորիչը գիտեր՝ այդ օրը ինքը հանդիպել էր ոչ թե մեծ դերասանի, այլ մեծ մարդու։

Եվ հենց այդպիսի փոքր, աննկատ դրվագներից էր կազմված Ֆրունզիկ Մկրտչյանի իրական կենսագրությունը։

Հրածին ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 148

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.