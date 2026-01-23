Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանը շարունակում է ՀՀ-ի դեմ տարածքային հավակնությունների հարցը պահել օրակարգում

21.01.2026 | 11:57

Բաքվի կողմից «Արևմտյան Ադրբեջան» հասկացության ներդրումն ունի մի քանի նշանակություն, սակայն գլխավոր սպառնալիքն այն է, որ ռազմավարական պլանավորման մեջ Հայաստանն Ադրբեջանի համար դիտարկվում է որպես տարածքային հավակնությունների գոտի։

Ավելի պարզ ասած, թեմային ֆինանսական, գաղափարական և քարոզչական ներարկումներ անելով, Ադրբեջանը շարունակում է ՀՀ-ի դեմ տարածքային հավակնությունների հարցը պահել օրակարգում։

Այս պահին Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար հրատապը միմյանց միջև բարենպաստ պայմաններով կոմունիկացիա ստանալն է, երկրորդը՝ տնտեսական հարաբերությունները ազդեցության վերածելը և այդպես շարունակ՝ ըստ քայլերի հաջորդականության։

Ինչ ձևով ու ինչ «կպչուն ժապավենով» էլ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ներկայացվեն, եթե նույնիսկ դա բխում է բարի ցանկություններից, ապա միայն ՀՀ-ի համար, մինչդեռ այն, թե ինչ են ուզում դրանով ստանալ Բաքուն և Անկարան, արտահայտված է վերջիններիս պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խոսույթում ու քարոզչական քաղաքականությունում։

Տիգրան ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

ՈՒկրաինայի և մյուսների ճակատագիրն ուղղակիորեն կբխի ուժերի գլոբալ դասավորությունից ու սպասվող բլոկային քաղաքականությունից

Աշխարհաքաղաքական բնույթի մեծ և, միաժամանակ, ավելի մեծացող լարվածությունը խոսում է այն մասին, որ դրան զուգահեռ աճում է նաև որևէ տեսակի մասշտաբային իրադարձություն տեղի ունենալու հավանականությունը, որը կպարպի այդ լարվածությունը՝ դարձյալ որևէ տեսակի խոշոր ավերածության տեսքով...

Հոգի ուտողները
Հոգի ուտողները

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
