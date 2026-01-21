Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.01.2026
 
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Իբր կոտորվել էին զոհվածների հիշատակը հարգելով, հիմա էլ օր են ընտրել

Իբր կոտորվել էին զոհվածների հիշատակը հարգելով, հիմա էլ օր են ընտրել

Իբր կոտորվել էին զոհվածների հիշատակը հարգելով, հիմա էլ օր են ընտրել
21.01.2026 | 12:16

Որդու հիշատակը նիկոլի ոտքերի առաջ փռածն ու թուրքերի սիրելի ընկերը քնել-հելել, որոշել են պատերազմներում զոհվածների հիշատակի օր սահմանել: Իբր կոտորվել էին զոհվածների հիշատակը հարգելով, հիմա էլ օր են ընտրել, որ հատուկ էդ օրը գնան, բերանները բաց հռհռան, 2020 թվի դեկտեմբերին ոտատակ տված շիրիմներին ծաղիկ դնեն, բանակը կազմաքանդածներով Վազգենի հիշատակը «հարգեն», թուրքի ոտքերը լիզողներով Անդրանիկի շիրիմին ծաղիկ շպրտեն ու հետ գան:

Գան ու տարվա մեջ մի անգամ պարտքները կատարած համարեն ու թքած, որ մինչ օրս անգամ զոհվածների անունների պատշած ցանկ չկա:

Զոհվածների հիշատակը հարգելու իմիտացիա են ստեղծում զոհվածների ծնողներին պոակի ֆեյքերով ամենավերջին հայհոյանքներ գրողները, զոհվածների ծնողներին բանտ նետողներն ու բերետների միջոցով ձեռուոտ արած քարշ տվողները:

Հիշատակը հարգելու իմիտացիա են ստեղծում 5 տարում այդպես էլ Եռաբլուրը չսարքած, բայց իր ենց համար էլիտար թաղամասերում տներ հետ քցածները:

Եվ վերջապես զոհվածների հիշատակը հարգելու իմիատացիա է ստեղծում մի իշխանություն, որն առաջին դեմքով հայտարարում էր, որ կարող էին այս զոհերը չլինել, պարզապես իրեն հետո դավաճան էին ասելու, դրա համար էսքան զոհ ապահովեց:

Բարի ոչ աշխատանքային օր ձեզ:

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 132

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.