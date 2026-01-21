Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Սերգեյ Լավրովը՝ Հայաստանի մասին

21.01.2026 | 12:26

*Ռուսաստանը ցավով է հետևում Հայ Առաքելական եկեղեցու շուրջ ծավալվող զարգացումներին:

*Անհնար է համատեղել ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը, որովհետև Բրյուսելն ուզում է իր նորմատիվ ակտերը համապատասխանեցնի ՀՀ-ի հետ, որոնք ներառում են նաև հակառուսական պատժամիջոցների կիրառումը:

*ՀՀ ԱԺ նախագահը և Փաշինյանը չեն ժխտել, որ ՌԴ-ն հիբրիդային վտանգ է ներկայացնում ՀՀ-ի համար՝ կապված հայ Եկեղեցու հետ. դա մեզ համար անհասկանալի է:

*Եթե ԵՄ դիվանագիտության ղեկավարը բացահայտորեն խոստովանում է, որ ՀՀ-ում կայանալիք ընտրությունների ժամանակ կիրականացվի «մոլդովական սցենարը», ապա հայ հասարակությունը պիտի լրջորեն մտածի դրա շուրջ:

*Մոսկվան հույս ունի՝ ՌԴ-ի հետ համագործակցությանը կողմնակից գործիչները ՀՀ-ում հետապնդումների չեն ենթարկվի:

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

