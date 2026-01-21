Թրամփը դատապարտում է

ԱՄՆ նախագահ Donald J. Trumpը, դատապարտել է Մեծ Բրիտանիայի որոշումը՝ Մավրիկիոս կղզի-պետությանը փախանցել Դիեգո Գարսիա կղզին, որի վրա ի դեպ, գտնվում է նաև ԱՄՆ ռազմաբազան։
Թրամփը մասնավորապես գրել է․
«Ցնցող է, որ մեր «փայլուն» ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցը՝ Միացյալ Թագավորությունը, ներկայումս ծրագրում է փոխանցել Դիեգո Գարսիա կղզին՝ որտեղ գտնվում է ԱՄՆ-ի կարևոր ռազմական բազա, Մավրիկիոսին, և դա՝ առանց որևէ հիմնավոր պատճառի։ Անկասկած է, որ Չինաստանն ու Ռուսաստանը նկատել են այս բացարձակ թուլության դրսևորումը։ Սրանք այն միջազգային տերություններն են, որոնք ճանաչում են միայն ուժը, և հենց այդ պատճառով է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները՝ իմ ղեկավարության ներքո, արդեն ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում հարգված է դարձել ինչպես երբեք նախկինում։
Մեծ Բրիտանիայի կողմից ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունեցող հողի փոխանցումը մեծ հիմարության ակտ է, և ևս մեկը՝ ազգային անվտանգության պատճառների շատ երկար շարքում, թե ինչու Գրենլանդիան պետք է ձեռք բերվի։ Դանիան և նրա եվրոպական դաշնակիցները պետք է ԱՆԵՆ ՃԻՇՏ ՔԱՅԼԸ։
Շնորհակալություն այս հարցին ձեր ուշադրության համար։
ՆԱԽԱԳԱՀ ԴՈՆԱԼԴ Ջ. ԹՐԱՄՓ»։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ