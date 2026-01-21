Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.01.2026
 
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Սա մարդու իրավունքների պաշտպանություն չէ, այլ՝ քաղաքական գործարք

Սա մարդու իրավունքների պաշտպանություն չէ, այլ՝ քաղաքական գործարք

Սա մարդու իրավունքների պաշտպանություն չէ, այլ՝ քաղաքական գործարք
21.01.2026 | 12:49

Եթե նախկինների օրոք Հայաստանում այսքան ապօրինի քաղբանտարկյալ լիներ, արևմտյան դեսպանատների վայնասունն օր ու գիշեր չէր դադարի։ Ամեն ձերբակալություն կդառնար «ժողովրդավարության նահանջ», ամեն քրեական գործ՝ «քաղաքական հետապնդում», ամեն դատարան՝ «կառավարվող արդարադատություն»։

Կլինեին հայտարարություններ, կոչեր, զեկույցներ, պատժամիջոցների սպառնալիքներ։

Բայց այսօր՝ լռություն։

Լռություն, որն ավելի խոսուն է, քան հազար հայտարարություն։

Դավաճանապետ նիկոլի իշխանության օրոք քաղբանտարկյալների ինստիտուտը վերականգնվել է փաստացի, բայց Արևմուտքը ձևացնում է, թե ոչինչ չի տեսնում։

Ընդդիմադիր գործիչներ, ակտիվիստներ, ազատ խոսքի կրողներ հայտնվում են բանտերում կամ երկարատև քրեական ճնշման տակ, իսկ «ժողովրդավարության պահապանները» աչք են փակում։

Պատճառը պարզ է․ ազգադավ և հակահայ նիկոլն ունի Արևմուտքի կանաչ լույսը։ Քանի դեռ նա կատարում է իրեն վերապահված քաղաքական օրակարգը՝ զիջումներ, ներքին ապակայունացում, ազգային ինստիտուտների քայքայում, նրան թույլատրելի է այն, ինչ նախկիններին երբեք չէր ներվի։

Սա արժեքների մասին չէ։

Սա շահերի մասին է։

Սա մարդու իրավունքների պաշտպանություն չէ, այլ քաղաքական գործարք։

Երբ քաղբանտարկյալներ լինում են «ճիշտ իշխանության» օրոք, նրանք պարզապես դադարում են քաղբանտարկյալ լինելուց՝ արևմտյան չափանիշներով։

«Ճշմարտության Ձայն»-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 129

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Թրամփի շրջադարձային քաղաքականությունն ու նոր աշխարհի ձևավորումը

Նախորդ գրառումներում մի քանի անգամ նշել եմ, որ լրիվ համամիտ եմ այն քաղաքագիտական մոտեցումներին, որոնք նոր աշխարհակարգի ձևավորումը կապում են ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի շրջադարձային քաղաքականության հետ: Արդյունքում՝ «Հավաքական Արևմուտք» հասկացությունը մնում է անցյալում: Փոխարենը՝ Վաշինգտոնի նոր հանրապետական վարչակազմը Ռուսաստանն ու Չինաստանը դիտարկում է որպես աշխարհը ազդեցության և շահերի գոտիների բաժանելու իր գործընկերներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Կարպ Խաչվանքյան
Կարպ Խաչվանքյան

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը
Արդյո՞ք մեզ պետք է Թուրքիայի հետ բաց սահմանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
Երբ իշ­խա­նու­թ­յան է գա­լիս ա­զատ խոս­քի դրո­շա­կա­կի­րը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.