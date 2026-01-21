Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Անդրադառնալով «Խաղաղության խորհրդին» Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի չմիանալու որոշմանը՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հեգնել է. «Նա ոչ մեկին պետք չէ, որովհետև շատ շուտով կլքի իր պաշտոնը: Եթե նրանք թշնամանք դրսևորեն, ես 200%-անոց մաքսատուրք կսահմանեմ նրա գինիների և շամպայնի վրա, և նա կմիանա»:               
 
Նորություններ » Ինչպես է Արևմուտքն օգտագործում տարբեր պետությունների ու ժողովուրդների

Ինչպես է Արևմուտքն օգտագործում տարբեր պետությունների ու ժողովուրդների

Ինչպես է Արևմուտքն օգտագործում տարբեր պետությունների ու ժողովուրդների
21.01.2026 | 13:49

Երբ 90-ականներին ՆԱՏՕ-ն ռմբակոծում էր Հարավսլավիայի էլեկտրաէներգետիկ համակարգը, ՆԱՏՕ-ի կայքում տպագրվել էր հայտարարություն, որ, եթե ժողովուրդը ցանկանում է առանց հոսանք չմնալ, չմրսել, կարող է փոխել իր իշխանություններին, որպեսզի այլևս ՆԱՏՕ-ն չռմբակոծի Հարավսլավիայի էլեկտրահամակարգը։

Հիմա, երբ Ռուսաստանն է ռմբակոծում Ուկրաինայի էլեկտրահամակարգը, ՆԱՏՕ-ն այս օրերին հեռացրել է պաշտոնական կայքից այդ հայտարարությունը, որը վերաբերում էր Հարավսլավիային, որպեսզի հիմա էլ Ուկրաինայի ժողովրդին նմանատիպ հայտարարություն չարվի՝ եթե ցանկանում եք չմրսել, ցանկանում եք չռմբակոծվի ձեր էլեկտրաէներգիայի համակարգը, կարող եք փոխել ձեր իշխանություններին։

Ահա այն ամենը, ինչ կարելի է իմանալ արևմտյան ցինիզմի և լկտի քաղաքականության մասին: Ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ, թե ինչպես է Արևմուտքը օգտագործում տարբեր պետությունների և ժողովուրդների իր գեոպոլիտիկ շահերի համար:

Մհեր Ավետիսյան

